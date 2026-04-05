Vaš nedeljni ljubavni horoskop za 6. – 12. april: Strasti se zahuktavaju

Vaš nedeljni ljubavni horoskop za 6. – 12. april 2026. godine, kada ulazak Marsa u Ovna dodaje malo strasti ljubavnom životu svakog horoskopskog znaka, pa tako i vama.

Mars deluje po principu akcije, posvećen je delovanju i zadovoljavanju naših potreba. Mars u Ovnu je hrabar i asertivniji. Njegova energija je generalno pozitivna, iako ponekad možemo delovati impulsivno.

Sa Marsom u Ovnu, naša strast se rasplamsava i ne tolerišemo dosadu predugo.

Od 12. do 13. aprila, Mars je u konjunkciji sa Neptunom. Iako ovo može ukazivati na kreativnost, može biti i zbunjujuće i zamorno. Ponekad ovaj aspekt ima efekat da se osećamo kao da ne pripadamo ili čak antisocijalno. Takođe može dovesti do nejasnih svađa, zato pazite na komunikaciju sa drugima pred kraj nedelje.

Naravno, još uvek smo pod energijom moćnog punog Meseca u Vagi, tako da je za mnoge partnerstvo u fokusu do mladog Meseca 17. aprila.

Nedeljni ljubavni horoskop za 6. – 12. april 2026.

Ovan – ulazite u period visoke energije

Mars ove nedelje ulazi u vaš znak što znači da ulazite u period visoke energije. Sa Suncem takođe u vašem znaku, reflektor je usmeren na vas.

Pun Mesec prošle nedelje je pao u vašu kuću partnera, što ovu nedelju čini značajnom u pogledu ljubavi. Do kraja nedelje pazite na komunikaciju. Manje stvari mogu delovati malo čudno, ali nemojte donositi zaključke jer će se to brzo ispraviti.

Bik – pozitivan aspekt za ljubav

Venera tranzitira kroz vaš znak, što je pozitivan aspekt za ljubav. Generalno, ove nedelje se osećate dobro.

Međutim, Mars u konjunkciji sa Neptunom u vašoj 12. kući može doneti izvesnu zabunu. Možda ćete se osloniti na razmišljanje o problemima u prošlim vezama ili se do kraja nedelje može pojaviti neki nejasan problem.

Sve ovo može biti u vašem umu, zato ne dozvolite da vam pokvari ukupno dobru nedelju za ljubav.

Blizanci – dobar ljubavni život

Još uvek ste pod moćnim zracima punog Meseca 1. aprila koji je pao u vašu petu kuću ljubavi, tako da je ovo dobra nedelja za vaš ljubavni život.

Kako se Mars kreće u Ovna, ulazi u vašu 11. kuću, tako da možete očekivati više druženja i povezivanja posle četvrtka. Ako imate partnera, očekujte da ćete provoditi više vremena zajedno.

Ako ste slobodni, nalazite se u odličnom vremenskom okviru da upoznate nekoga novog.

Rak – prijatan period u ljubavi

Uglavnom je to prijatna nedelja za ljubav, Rakovi. Do sredine nedelje, Mesec prelazi kroz vašu sedmu kuću partnera, nakon čega sledi ulazak u vašu osmu kuću, koja vlada intimnim osećanjima.

Ovo čini prilično zanimljiv vikend ako imate romantično interesovanje.

Lav – privlačnost nije fizička

Vaš nedeljni ljubavni horoskop za 6. – 12. april donosi produbljivanje intimnosti jer Mars u četvrtak ulazi u Ovna, znak koji je veoma kompatibilan sa vama, uz tranzit Venere kroz Bika, znak koji žudi za stabilnošću.

Ove nedelje, privlačnost koju osećate je intelektualna, a ne fizička.

Devica – komunikacija je presudna

Mesec tranzitira kroz vašu petu kuću ljubavi sredinom nedelje, što ovo čini idealnim vremenom za druženje sa prijateljima, partnerom ili ljubavnom osobom.

Komunikacija je i dalje ključna ove nedelje sa tranzitom Merkura kroz vašu sedmu kuću i tranzitom Venere kroz Bika, znak koji je veoma kompatibilan sa vama, što ovu nedelju čini boljom od prosečne za ljubav.

Vaga – samo pustite da sve prođe

Mars ove nedelje ulazi u vašu sedmu kuću partnera što može značiti više aktivnosti. Ali Mars takođe može da uzburka stvari i izazove neslaganja, tako da je ovo nešto čega treba biti svestan.

Do kraja nedelje, konjunkcija Marsa i Neptuna može izazvati izvesnu zabunu ili nedostatak jasnoće u vezi. Ne mislite na najgore, samo pustite da ova energija prođe!

Škorpija – šarmantni ste cele nedelje

Delujete prilično šarmantno ove nedelje, Škorpije. Ovo je dobro vreme da upoznate nekoga novog ako ste slobodni. Verovatno ćete ove nedelje doživeti više jasnoće nego obično.

Sa Jupiterom u Raku, ovo je srećno vreme. Mogli biste da putujete sa nekim ili da upoznate nekoga novog na daljinu.

Strelac – sve će proći

Mars ove nedelje ulazi u vašu petu kuću ljubavi što pojačava vaš ljubavni život. Ako ste slobodni, verovatno ćete imati dublju želju da upoznate nekoga posebnog.

Vikend, međutim, može predstavljati neke probleme sa konjunkcijom Marsa/Neptuna u vašoj petoj kući. Ovo može izazvati maglovitost i zbunjenost, ali ova energija će uskoro proći.

Jarac – iskoristite ovu nedelju maksimalno

Venera tranzitira kroz vašu petu kuću ljubavi, što ovu nedelju čini idealnom za druženje sa nekim posebnim ili provođenje više kvalitetnog vremena zajedno ako imate partnera.

Međutim, sa ulaskom Marsa u vašu 10. kuću posla, možete početi da imate problem sa raspoloživim vremenom sa nekim posebnim, zato iskoristite ovu nedelju maksimalno.

Vodolija – zaljubićete se u nečiji um

Komunikacija postaje veoma važna ove nedelje kada Mars uđe u vašu treću kuću 9. aprila, ali vikend je izuzetak zbog konjunkcije Marsa sa Neptunom, što može izazvati zabunu. Nešto može biti drugačije nego što izgleda nagoveštava vaš nedeljni ljubavni horoskop za 6. – 12. april.

Ovo će proći, Vodolije. Još uvek ste pod energijom prelepog punog meseca u Vagi, što vas ove nedelje čini da se zaljubite u nečiji um.

Ribe – značajna komunikacija

Komunikacija je značajna ove nedelje sa Merkurom u vašoj prvoj kući. Možda imate mnogo tema o kojima želite da razgovarate ako imate partnera.

Venera u Biku je lep kompliment za vas, tako da je generalno dobra nedelja. Vikend, međutim, pokreće neke stare probleme iz prošlosti, ali ne dozvolite da vam ovo uništi nedelju. Samo pustite to!

