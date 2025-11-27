Velika ljubav osvaja ove znakove naredne nedelje, talas romantike napokon i njih zahvata

Velika ljubav osvojiće Ovna, Lava, Škorpiju, Strelca i Ribe tokom nedelje od 1. do 7. decembra 2025. Ova nedelja donosi talas emocionalnog ispunjenja i radosti u njihov romantični život.

Ovo je početak potpuno novog meseca i kraj 2025. godine. Ovo vas tera da razmišljate i želite da napredujete u svom romantičnom životu. Srećom, upravo to će se desiti u danima koji dolaze, jer postoji tok pozitivne i korisne energije koju treba iskoristiti. Ove nedelje morate poštovati svoja osećanja i napraviti izbor koji donosi ispunjenje u vaš život, bez obzira na to da li je to ono što drugi žele ili očekuju od vas.

Nedelja počinje pod Mesecom u Ovnu, jer se poravnava sa Marsom u Strelcu u ponedeljak, 1. decembra. Ovo stvara da velika ljubav bude snažan podsticaj da sledite svoje želje i započinje talas ispunjenja koji će vas nositi kroz nedelju. Kada Venera u Strelcu napravi uzbudljiv aspekt sa Plutonom u Vodoliji u utorak, 2. decembra, očekujte da osetite magnetnu privlačnost prema osobi koju volite. Ovo takođe može stvoriti osećaj magije ili sudbine u vašem romantičnom životu.

Važno je da budete svesni šta birate u ovom trenutku, posebno kada pun Mesec u Blizancima bude u četvrtak, 4. decembra. Budite sigurni da razmišljate o tome šta želite u svojoj budućnosti. Ne razmišljajte samo o tome šta vam je dobro u tom trenutku. Pravo ispunjenje govori o doslednosti i saznanju da šta god život donese, imati osobu koja vas voli pored sebe čini svu razliku.

1. Ovan – inicijativa stvara veću ljubav

Sve će početi da teče ka vama. Poravnanje Meseca u Ovnu i Marsa u Strelcu u ponedeljak, 1. decembra, postavlja nedelju za pamćenje. Mesec vam pomaže da razumete svoja osećanja i razjasniće svaku sumnju ili zabunu koju ste imali u vezi sa određenom osobom. Pa ipak, Mars u Strelcu će vam pomoći da napravite prvi potez i krenete ka onome što želite.

Ova energija je zaista sve što vam je potrebno da završite godinu sa onim koga volite. Dugoročne veze nisu uvek lake, posebno zato što dve osobe često ne rastu na isti način ili u isto vreme. Ipak, ne možete samo da odustanete ako vam je zaista stalo do veze. Energija ove nedelje donosi ponovno povezivanje ili novu ljubav ako ste slobodni, ali samo ako preuzmete inicijativu.

Mesec u Ovnu će povećati vaše emocije i želje tako da ćete se osećati primoranim da preduzmete akciju. Mars u Strelcu vam pomaže da se ponovo ujedinite ili kontaktirate sa tom osobom koju niste mogli da izbacite iz glave. Ovo donosi samopouzdanje za preduzimanje akcije, a takođe i duboko ispunjenje i ljubav, jer osećate kao da konačno dobijate ono što ste oduvek želeli.

Prigrlite ovu fazu, ali i nastavite da gradite na njoj, kako biste u novu godinu ušli mudriji i samopouzdaniji.

2. Lav – energija koja privlači zasluženu ljubav

Privucite ono što vam je namenjeno. U danima koji dolaze, delovaćete kao kanal za univerzum. Ovo pojačava vašu magnetnu privlačnost i omogućava vam da bez napora privučete tačno ono što želite. Sposobni ste da privlačite, a ne da jurite.

2. decembra, Venera u Strelcu će se poravnati sa Plutonom u Vodoliji. Ovo donosi značajan i ispunjavajući razvoj u vašem romantičnom životu. Dok Vodolija upravlja vašim ljubavnim životom, Strelac predstavlja vaše posvećene veze, pa čak i brak. Bez obzira da li ste sami ili ste već u vezi, ova energija govori o vašoj sposobnosti da konačno privučete vezu koja vam je namenjena.

Tokom ove nedelje, fokusirajte se na otelotvorenje ljubavi koju zaslužujete. Obratite pažnju na to kako se neko ophodi prema vama i povucite se iz bilo koje situacije u kojoj morate da se jurite ili dokazujete. Verujte i u svoju sposobnost da delujete kao magnet koji privlači ljubav koju želite i u božanske i magične znake univerzuma.

Energija ove nedelje pomaže da privučete veću ljubav u svoj život. Ona takođe nosi osećaj sudbine, tako da može biti nekih neočekivanih iznenađenja na tom putu.

3. Škorpija – emocionalna jasnoća i sreća

Zaslužuješ svu sreću na svetu. U sredu, 3. decembra, retrogradni Jupiter u Raku će se ukrstiti sa Saturnom u Ribama, donoseći emocionalnu jasnoću i veću sreću. Energija retrogradnog Jupitera inspiriše te da prihvatiš introspektivne trenutke kako bi razumeo šta ti je potrebno da se osećaš ispunjeno, da velika ljubav osvoji tvoje srce. Iako je retrogradni Jupiter unutrašnji posao, za razliku od preduzimanja spoljašnje akcije, to ne znači da neće biti šansi da kreneš napred, posebno jer se poravnava sa Saturnom u Ribama.

Saturn prolazi kroz misteriozne vode Riba od 2023. godine, donoseći lekcije i značajne promene u tvom braku ili posvećenoj vezi. Saturn je planeta božanskog vremena, karmičkih lekcija i integriteta. Morali si da prođeš kroz neke izazovne lekcije, ali si takođe vođen da ne odustaješ od onoga što želiš. Iako energija označava pozitivnu promenu u tvom romantičnom životu, ovo je takođe duboko lično za tebe.

Ova energija vam pomaže da negujete život sreće i ispunjenja koji ste oduvek zaslužili.

4. Strelac – napravite pravi izbor

Napravite izbor koji je pravi za vas. Sve kroz šta ste prolazili vodilo je do ovog trenutka. Morali ste da naučite šta znači potvrditi sebe i verovati da vaša osećanja nikada nisu pogrešna. Morali ste da se odvojite od ljudi koji su samo želeli da radite ono što su smatrali najboljim i sada ste u prostoru veće slobode. Ovo će vam omogućiti da iskoristite pun Mesec u Blizancima u četvrtak, 4. decembra, da izaberete ljubav koja je prava za vas.

Blizanci upravljaju vašom romansom, ljubavlju i zabavljanjem. Ova energija se odnosi na izbor partnera ili napredovanje veze sa nekim posebnim. Ovo je zasnovano samo na vašim osećanjima, a ne na tuđim. Iako volite svoje prijatelje i porodicu, takođe ste shvatili da ako prihvatite svačije mišljenje, nikada se nećete osećati ispunjeno nijednim izborom.

Zato se oslobodite brige o tome šta drugi misle i izaberite da ova velika ljubav bude prava za vas.

5. Ribe – dozvolite kompromis i razumevanje u vašoj vezi

Pokušajte da razumete. Iako vas često optužuju da ste previše razumevajući, trenutno ne vidite određenu situaciju iz perspektive svog partnera, što izaziva trenje u vašoj vezi.

Umesto da mislite najgore o svom partneru, pokušajte da razumete odakle dolazi. Ovo pitanje ne uključuje lojalnost ili neophodnu potrebu u vašoj vezi. Uključuje sposobnost da pružite istu milost svom partneru koju očekujete i od njega. Razumljivo je da su vaše granice trenutno podignute, jer je to bila važna lekcija poslednjih godina, ali takođe morate osigurati da dozvoljavate kompromis i razumevanje u vašoj vezi.

5. decembra, Merkur u Škorpiji će napraviti trigon retrogradnog Jupitera u Raku. To donosi fazu poboljšane komunikacije i mogućnost da počnete da pravite planove sa tom posebnom osobom u vašem životu. Iako u poslednje vreme ništa nije bilo loše u vašem romantičnom životu, osećao se kao da stagnira. Navikli ste na rast i želite da se osećate kao da vaša veza napreduje u pozitivnom smeru. To je ono što vam daje potvrdu za vaše izbore.

Pozvani ste da razmislite o sebi i radite na emocionalnoj vezi koju delite sa svojim partnerom. Kako se Merkur i Jupiter poravnavaju, dobijate priliku da vodite smislen razgovor sa svojim partnerom.

Ovo će vam pomoći da pomerite vašu vezu u pozitivnom smeru i da se ponovo osećate samopouzdano i da velika ljubav ponovo zavlada.

(Krstarica/YourTango)

