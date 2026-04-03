Velika romansa smeši se za 3 znaka do kraja meseca, zaigraće leptirići u stomaku duže nego ikad

Zvezde su pune iznenađenja u aprilu. Ribe, Lav i Vaga imaće ponovo leptiriće u stomaku, i to malo duže. Velika romansa na vidiku.

April donosi snažne emocionalne preokrete. Za ova tri znaka horoskopa zvezde su posebno izdašne kada je ljubav u pitanju. Ako ste među njima, pripremite se – očekuje vas velika romansa i period leptirića u stomaku, neočekivanih susreta i priča koje bi mogle trajati mnogo duže nego što mislite.

Lav – zračite samopouzdanjem u ovom periodu

Lavovi ulaze u fazu u kojoj zrače samopouzdanjem, i upravo to će ih učiniti neodoljivim. Ako ste slobodni, velika je verovatnoća da ćete upoznati osobu koja će vas osvojiti na prvi pogled – i to na mestu gde to najmanje očekujete. Oni koji su u vezama mogli bi osetiti novi talas strasti i ponovo se zaljubiti u svog partnera. Ovo je vreme kada srce vlada, a Lavovi će rado pratiti njegov ritam.

Vaga – period romantičnih iznenađenja

Za Vage dolazi period romantičnih iznenađenja i dubokih razgovora koji menjaju perspektivu. Neko vam je blizak mogao bi da vam prizna svoja osećanja ili ćete sami shvatiti da između vas i određene osobe postoji nešto više. Sve će se dešavati spontano, ali sa osećajem sudbine. Ako ste spremni da se otvorite, pred vama je priča koja ima potencijal da preraste u nešto ozbiljno.

Ribe – gotovo filmska ljubavna priča

Ribe će do kraja meseca živeti gotovo filmsku ljubavnu priču. Smeši im se velika romansa. Intuicija će ih voditi pravo do osobe koja deli njihove vrednosti i emocije. Biće to podudaranje koje nije zasnovano samo na privlačnosti, već i na dubokom razumevanju. Za Ribe koje su već u vezi, ovo je prilika da vezu podignu na viši nivo i ponovo se povežu na način koji su možda izgubile.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com