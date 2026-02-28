Veza ovih znakova osuđena je na propast, najgori su partneri!

Navedeni znakovi horoskopa nisu nikako kompatabilni. Često stvaraju začarani krug krivice. Veza ovih znakova osuđena je na propast.

U potrazi za ljubavlju, mnogi se okreću zvezdama u nadi da će pronaći srodnu dušu. A onda sve krene naopako pa veza ovih znakova osuđena je na propast.

Astrologija može mnogo toga otkriti o kompatibilnosti, ali nas takođe može upozoriti na kombinacije koje su, astrološki gledano, predodređene za izazove. Dok svaka veza zahteva trud, neki horoskopski parovi jednostavno funkcionišu kao ulje i voda, stvarajući toksičnu dinamiku kojoj je teško pobeći.

Ovan i Rak – retko funkcioniše bez velikih kompromisa

Vatreni Ovan i vodeni Rak su spoj koji retko funkcioniše bez većih kompromisa. Ovan je impulsivan, direktan i uvek u pokretu, dok je Rak emotivan, osetljiv i traži sigurnost. Ovnova brutalna iskrenost može lako povrediti Rakova osećanja, a Rakova potreba za stalnim uveravanjem i ljubavlju može Ovnu delovati gušeće i ograničavajuće.

Dok Ovan želi da osvoji svet, Rak želi da stvori udoban dom. Njihovi osnovni prioriteti su toliko različiti da često dovode do nesporazuma i frustracija. Ovan se oseća ograničeno, a Rak pogrešno shvaćenim i emocionalno zapostavljenim, stvarajući začarani krug krivice i otuđenja.

Lav i Bik – dva tvrdoglavca

Ovo je sukob dva izuzetno tvrdoglava fiksna znaka. Kraljevski Lav žudi za pažnjom, divljenjem i luksuzom, dok praktični Bik ceni stabilnost, udobnost i materijalnu sigurnost. U početku ih može privući međusobna snaga, ali problemi brzo izbijaju na površinu, najčešće oko finansija i društvenog života.

Lav želi da bude u centru pažnje na glamuroznim događajima, trošeći novac da bi održao svoj imidž, dok Bik više voli da uživa u mirnom večeri kod kuće. Njihova urođena tvrdoglavost znači da nijedan od njih neće lako popustiti. Lav će smatrati Bika dosadnim i škrtim, dok će Bik smatrati Lava egocentričnim i neodgovornim.

Blizanci i Devica – sušta suprotnost

Iako oba znaka vlada planeta Merkur, oni izražavaju njenu energiju na potpuno suprotne načine. Blizanci su živahni, radoznali i promenljivi, dok je Devica analitična, pedantna i orijentisana na detalje. Haos koji Blizanci unose u život Device je noćna mora, a Devičina potreba za redom i planiranjem je neverovatno dosadna Blizancima.

Devica će kritikovati Blizance zbog nepouzdanosti i površnosti, dok će Blizanci kritikovati Devicu zbog sitnosti i pesimizma. Blizanci žive za spontanost, dok Devica živi za rutinu. Ova fundamentalna razlika u pristupu životu čini dugoročnu vezu izuzetno stresnom za obe strane.

Vodolija i Škorpija – najsloženija veza

Kombinacija prozračne Vodolije i vodene Škorpije jedna je od najsloženijih u zodijaku. Vodolija je nezavisna, intelektualna i donekle emocionalno distancirana, dok je Škorpija intenzivna, strastvena i posesivna. Škorpijina potreba za dubokom emocionalnom vezom i kontrolom direktno se sukobljava sa Vodolijinom potrebom za slobodom i ličnim prostorom.

Škorpijina ljubomora biće stalni izvor sukoba, jer Vodolija ima širok krug prijatelja i ne voli da se oseća ograničeno. Vodolija neće razumeti Škorpijinu dramu i intenzitet, smatrajući ih nepotrebnim, dok će Škorpija nezavisnost Vodolije doživeti kao izdaju i nedostatak ljubavi.

Jarac i Strelac – odgovornost i bezbrižnost

Ovde imamo klasičan primer kombinacije odgovornosti i bezbrižnosti. Ambiciozni Jarac je graditelj, strateg koji planira budućnost, dok je Strelac večiti optimista i avanturista koji živi za trenutak. Jarac gradi temelje, dok Strelac želi da istražuje, a ponekad čak i da ih preskoči. Njihovi pogledi na život, novac i odgovornosti su potpuno različiti. Veza ovih znakova osuđena je najčešće da propadne.

