Ovih 5 horoskopskih znakova od 27. 10. do 2.11. 2025. doživljavaju pravu ljubavnu prekretnicu

U periodu od 27. oktobra do 2. novembra 2025. godine, kosmička energija stvara idealnu priliku za duboku i transformativnu ljubav — posebno za pet horoskopskih znakova koji su spremni da rizikuju i otvore se novim emotivnim putovanjima.

Ribe – sanjar koji konačno otvara srce

Ribe imaju romantičnu viziju ljubavi i sada je pravo vreme da prihvate šta to zaista znači za njih. Nakon perioda samorazvoja, dolazi mogućnost za novo poglavlje u ljubavnom životu – bilo da je reč o novoj vezi ili produbljivanju postojeće.

Naime, 28. oktobra, poravnanje planeta donosi šansu za strastvenu, ali i stabilnu vezu koja bi mogla da traje.

Blizanci – komunikacija iz srca vodi ka ljubavi

Za Blizance, 29. oktobra ulazak Merkura u znak Strelca aktivira polje odnosa i otvara vrata iskrenijim i dubljim razgovorima.

Ako ste duže vreme razmišljali o tome šta stvarno želite i osećate – sada je trenutak da to i kažete.

Otvorenost srca je ključ.

Lav – vreme je za emotivni preokret

Lavovi su prošli kroz izazovan period u ljubavi, ali sada dolazi munjevita promena. Kada Mesec u Vodoliji dostigne prvu četvrt 29. oktobra, dobićete jasniji uvid u ono što želite u vezi.

Iskoristite ovaj talas energije da biste otpustili prošlost i dozvolili sebi da uđete u novo poglavlje ljubavi.

Ovan – od solo putnika do partnera vrednog truda

Ovan, kao znak koji voli slobodu, sada ima šansu da balansira između nezavisnosti i emotivne povezanosti. Uz pomoć energije Venere u Vagi, otvara se mogućnost novog početka – sa nekim ko poštuje i vašu slobodu i vašu potrebu za vezom.

Ako ste bili sami ili ste razmišljali o pravoj ljubavi – spremite se, jer ona dolazi.

Rak – zidovi padaju, ljubav cveta

Rakovi koji su prethodno gradili zaštitne barijere sada mogu biti spremni na emotivni skok. 2. novembra, Mesec u Ribama pravi trigon s Marsom u Škorpiji – velika šansa da se stara strepnja pretvori u iskrenu, hrabru ljubav.

Otvorite srce, poverite se i dozvolite sebi da volite – bez straha.

Ako pripadate jednom od ovih znakova — Ribe, Blizanci, Lav, Ovan ili Rak — period od 27. oktobra do 2. novembra 2025. može biti prekretnica u vašem ljubavnom životu. Ključno je da otvorite srce, kaznete ono što osećate i prihvatite šansu koju vam Univerzum pruža.

