Zapisano u zvezdama: Za ova 4 znaka razvod ne postoji – da li ste među njima?

Zaboravite moderne bajke, ovo je prava stvar. Saznajte zašto za ova 4 znaka razvod ne postoji i ko su čuvari večne ljubavi.

Zaboravite na one moderne priče o nepomirljivim razlikama i aplikacijama za upoznavanje. Kod nekih ljudi, kad se burma stavi na ruku, to je bukvalno za ceo život. Jednostavno, razvod ne postoji u njihovom rečniku i tačka. Da li ste vi ili vaš partner među onima koji ne odustaju ni kad zagusti i grmi?

Verujte nam na reč, zvezde su ovde kristalno jasne. Dok drugi pakuju kofere na prvu svađu, ova četiri znaka ostaju da se bore, grade i čuvaju ono što imaju. Ma pustite priče, ovo je provereno – oni su stvoreni za večnost.

Bik: Kad jednom kaže da, to je beton

Nema te sile koja će Bika naterati da rasturi dom koji je godinama s ljubavlju gradio. Oni su temeljni, vole sigurnost i kad jednom kažu „da“, to misle smrtno ozbiljno. Za njih razvod ne postoji kao opcija jer su previše uložili u zajedničku udobnost.

Oni nisu od onih koji menjaju mišljenje kako vetar duva. Bik će pretrpeti i najgoru oluju samo da sačuva svoju mirnu luku i topao ručak na stolu. Kod njih ljubav ide kroz stomak, ali i kroz neverovatnu tvrdoglavost da uspeju.

Rak: Porodica je svetinja, nema mrdanja

Rakovi su emotivni lepak svake kuće. Njima je rastanak ravan smaku sveta, ma ne žele ni da čuju za to. Čak i kad ne ide sve kao podmazano, Rak će se boriti rukama i nogama da sačuva gnezdo.

Oni ne dižu ruke tek tako, oni grade mostove kad se sruše. Kod njih srce vlada, a srce ne zna za kraj. Za Raka je napuštanje porodice najveći greh, zato ostaju i kad je teško.

Jarac: Brak je ugovor koji se ne krši

Možda zvuči hladno, ali Jarac na brak gleda kao na najvažniji životni projekat. Nema tu „danas hoću, sutra neću“. Oni su stara škola – u dobru i u zlu, bukvalno do kraja. Za Jarca razvod ne postoji jer bi to značilo da nisu uspeli, a Jarac, verujte mi, ne priznaje neuspeh.

Oni su stena na koju se uvek možete osloniti. Kad Jarac obeća vernost, to je jače od bilo kog zakona. Ne očekujte vatromet svaki dan, ali očekujte da vas nikad neće ostaviti na cedilu.

Škorpija: Ili sve ili ništa, do poslednjeg daha

Mnogi se plaše Škorpije, ali kad one vole, vole do koske. Njihova posvećenost je fanatična. Ako ste zadobili njihovo poverenje (što je đavolski teško), oni će vas braniti od celog sveta.

Nisu skloni odustajanju; za njih je kraj moguć samo ako ih smrt rastavi. Izdaju ne praštaju, ali sami nikada ne odlaze prvi. Njihova ljubav je duboka i trajna, bez obzira na sve prepreke.

Zašto je dobro imati ih pored sebe?

Imati nekog od ovih znakova u kući znači imati sigurnost koju novac ne može da kupi. U svetu gde se sve baca i menja, oni su oni pravi čuvari vatre. Čuvajte ih kao malo vode na dlanu, jer oni čuvaju vas.

