Zašto baš u oktobru dolazi do raskida bez objašnjenja – i koji znakovi su najugroženiji

Koji znakovi će doživeti tihe raskide u oktobru? Astrološka prognoza otkriva sve.

Oktobar 2025. donosi raskide bez objašnjenja — najviše za znakove koji ignorišu intuiciju. Prema astrološkim prognozama, ovaj mesec nosi energiju introspekcije, ali i iznenadnih emotivnih rezova. Neki odnosi će se završiti bez drame, bez objašnjenja, bez zatvaranja — kao da su se sami istopili. Ako osećaš da nešto „ne štima“, verovatno si u grupi znakova koje čeka tiha promena.

Koji horoskopski znakovi su najugroženiji u oktobru?

Najveći rizik od tihe separacije imaju Ovan, Rak, Vaga i Ribe.

Ovan ulazi u fazu preispitivanja, ali ne zna kako da to komunicira. Partneri osećaju distancu, ali ne dobijaju objašnjenje.

ulazi u fazu preispitivanja, ali ne zna kako da to komunicira. Partneri osećaju distancu, ali ne dobijaju objašnjenje. Rak je emotivno preplavljen, ali ne ume da postavi granice. Raskidi dolaze kao tiha pobuna protiv potiskivanja.

je emotivno preplavljen, ali ne ume da postavi granice. Raskidi dolaze kao tiha pobuna protiv potiskivanja. Vaga se povlači kad ne dobije reciprocitet. Oktobar joj donosi potrebu za balansom, pa odnosi bez ravnoteže pucaju.

se povlači kad ne dobije reciprocitet. Oktobar joj donosi potrebu za balansom, pa odnosi bez ravnoteže pucaju. Ribe se gube u sopstvenim mislima. Ako ne dobiju emocionalnu sigurnost, jednostavno nestaju — bez reči.

Kako da prepoznaš da ti sledi raskid bez objašnjenja?

Postoje jasni signali da se partner emocionalno udaljava.

Tišina postaje norma — sve manje razgovora, sve više izbegavanja. Planovi se ne prave — budućnost se ne pominje, ni zajednički koraci. Intuicija ti šapuće — osećaš da nešto nije u redu, ali nemaš konkretan razlog. Partner se ne otvara — izbegava dublje teme, ne deli emocije. Pojavljuje se pasivna agresija — sitne zamerke, hladan ton, povlačenje.

Kako da se zaštitiš od emotivnog šoka?

Najvažnije je da ne ignorišeš signale i da se pripremiš.

Ne traži zatvaranje od osobe koja ne ume da ga pruži.

Piši dnevnik osećanja — to pomaže da ne racionalizuješ tuđu tišinu.

Postavi sebi pitanje: Da li bih želela da ostanem u vezi u kojoj se osećam nevidljivo?

Razgovaraj sa prijateljima — oni vide ono što ti ne želiš da priznaš.

Ne krivi sebe — tiha povlačenja govore više o drugoj osobi nego o tebi.

Šta da radiš ako ti se desi raskid bez objašnjenja?

Ne zatvaraj srce — zatvori poglavlje.

Prihvati da nećeš dobiti sve odgovore.

Fokusiraj se na ono što ti treba, ne na ono što ti je uskraćeno.

Oktobar je mesec čišćenja — neka ode ono što ne zna da ostane.

Tvoja intuicija je tvoj vodič. Veruj joj.

Ljubav ne nestaje — samo menja oblik.

