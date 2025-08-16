Žena rođena u ovom znaku je najveća zavodnica sa najtežim karakterom, evo kako njenu kompletnu ličnost opisuju astrolozi

U oblasti astrologije, svaki horoskopski znak poseduje jedinstvene kvalitete koji oblikuju ličnost pojedinaca rođenih pod njim. Neki znaci imaju izražene karakteristike zavodnica, i svi ih primete čim uđu u prostoriju. Nekim ženama zodijaka čini se da im je teško da pronađu partnera i često ostaju same. Uzrok nije u nedostatku lepote ili bilo čemu drugom, već uvek u njihovim visokim standardima koji ih sprečavaju da se zadovolje sa manje nego što misle da zaslužuju, smatraju mnogi astrolozi.

Postoje horoskopski znakovi koji su poznati po svojoj složenosti, tvrdoglavosti ili emocionalnoj intenzivnosti, što ih čini nosiocima najtežih karaktera zodijaka. U ovom članku otkrivamo karakter žene Škorpije i što ih čini takvim.

Škorpija

Vi niste pasivna, mirna, krotka žena. Plahovite ste i strasne prirode. U životu ništa ne radite napola. Ne volite neodlučnost. Kad se bacite u neki poduhvat, kad učestvujete u nekoj diskusiji, kad doživljavate neku avanturu, idite uvek do kraja. Ili, ništa ne preduzimate.

Neuspeh ne možete podneti. U posao ulažete sve svoje snage i svu energiju. Sva vaša volja upravljena je ka uspehu. Tada ste ponosni na sebe. Kad odlučite da krenete ka nekom cilju, ništa vas ne može zaustaviti. Borbenog ste duha: pobediti po svaku cenu za vas je prava opsesija.

Razočaranja i neuspesi vas duboko pogađaju. Kod vas u svemu dominira instinkt. Najbolje odluke diktirane su vašom intuicijom. Vaši prvi utisci o ljudima i stvarima su često tačni. Ne pravite taktičke ili psihološke greške. Ta sposobnost da procenjujete ljude ponekad vas čini suviše sigurnom u sebe i svoje mišljenje. Ako neko ne misli kao vi, delite mu savete ili ga kritikujete. A to se ne dopada svim ljudima.

Izvesne žene traže mir i njihova osećanja i emocionalne reakcije podsećaju na tihu vodu. To kod vas nije slučaj. Vaša osećanja su pravi orkan.

Simpatija ili antipatija koju osećate prema ljudima odmah se na vama primećuju. Retko možete skriti svoje raspoloženje. Događa vam se da ste se u nekoj osobi prevarili. U tom slučaju brzo prelazite od ljubavi na mržnju ili obrnuto.

Iako pokušavate da ostanete mirni, to vam teško polazi za rukom. Razdiru vas unutrašnje borbe – ponekad ste agresivni, brutalni i teško onom ko vam se nađe na nišanu.

Tako, uglavnom, reagujete na mala razočaranja i svakodnevne neprijatnosti. Međutim, na veće i značajnije stvari reagujete sasvim suprotno. Suzdržavate bes i ulažete napore da sačuvate mirnoću i vladate sobom.

Za vas se ne može reći da ste mnogo disciplinovani i da rado prihvatate obaveze. Vaša priroda je nezavisna i sve volite da radite po svojoj glavi. Individualista ste i često odbijate da idete istim stazama kao drugi ljudi. U vama uvek tinja neka pobuna ili revolt.

U ljubavi ne spadate u kategoriju hladnih žena, lišenih strasti. Kako su vaše reakcije u životu nagle i neposredne, takve su i u ljubavi. Od prvih trenutaka poznanstva osetite neku privlačnost prema nekom muškarcu.

Fizička ljubav za vas ima veliki značaj, pa prema tome i fizički šarm igra veću ulogu od moralnih ili intelektualnih kvaliteta. Jednom rečju ne možete da volite ako i ne želite.

Vaša strast i snaga kojom ključa svrstavaju vas u red onih žena koje imaju moć zavođenja i sposobnost da privuku pažnju muškarca. Mnoge žene rođene u znaku Škorpiona, iako nisu lepotice, fascinantno deluju na muškarce.

Nedefinisani, čudni šarm, koji pokreće vibracije u dubini vaše ličnosti, umete dobro da iskoristite.

Kad je neki muškarac siguran da vam se dopada i da vas privlači uspećete da ga zarobite hiljadama nevidljivih detalja. U toj suptilnoj igri umete da koristite, do savršenstva, sve svoje adute. Čovek koga ste izabrali neće odmah prodreti u tajne vaše ličnosti. Za njega ćete dugo biti misteriozna osoba. To će biti jedan od snažnih pokretača njegove ljubavi. Čovek koji poželi da odjednom upozna varijacije vaših osećanja, reskira da vas zauvek izgubi.

Moglo bi se pomisliti da je ljubav za vas samo igra, a svi vaši napori upravljeni na to da osvojite muškarca, a da sami ostanete neosvojiva stena. Ali to nije istina.

Iako umete da iskoristite sve oružje osvajanja, to činite bez zadnjih namera. Veoma ste senzibilna osoba i uvek želite sve ili ništa. Spremni ste da se predate do kraja, bez ustezanja i nesebično, onome koga ste odabrali. Izabranik postaje centar vašeg življenja. Samo on postoji, samo je on dostojan da bude voljen. Ako bi vam jednog dana rekao da ćete ga izgubiti, odgovorili biste: „Pre bih umrla nego da to doživim.”

Čudno je da se žene vašeg kova, iako pokazuju veliku sigurnost u sebe, totalno predaju u ljubavi. Isključivi ste i imate razvijenu osobinu posedovanja. Nikog ne želite da delite sa drugim.

Kad se udate za voljenog čoveka, niste uplovili u mirne vode. Volite akciju, kretanje, obnavljanje. Ako je vaš suprug miran i odmeren kad-tad ćete doživeti razočarenje. Izazvaćete scenu samo da bi se nešto događalo. Oko vas sve mora da ključa.

Ljubav za vas nije samo strast, nego i večna borba. Treba početi bitku i pobediti. U životu želite da dominirate ljudima, događajima, stvarima. Ni vaš izabranik ne može to izbeći. Uvek ćete želeti da mu nametnete svoju volju.

Dokle ćete stići? Sve zavisi od snage njegovog karaktera. Ako je siabiji i manje borben od vas, dogodiće se kad-tad da kormilo braka i porodice dođe bezuslovno u vaše ruke. Ako naiđete na čoveka sličnog vama, budite sigurni da vaš brak neće ući u monotoniju.

Dolazićete stalno u sukobe. I ako osetite da je vaš suprug nadmoćniji, nećete biti ogorčeni. Pobeda voljenog čoveka neće vas baciti u očajanje. Za tu ljubav pristajete da budete i poraženi.

Ako vam suprug pruži žarka osećanja i dokaze iskrene ljubavi bićete mu odana supruga koja će ga uvek strasno voleti.

Pružaćete mu pomoć i u poslovima, ako je to potrebno. Vama se može prepustiti deo odgovornosti.

Prema svojoj deci ne pokazujete vidljive znake ljubavi i osećanja. U stanju ste da za njih činite i najveće žrtve i da ih odvedete na pravi put. U vaspitanju dece niste neodlučni. Vaši principi su strogi. Želite da ih i deca poštuju, jer smatrate da su oni u životu neophodni.

