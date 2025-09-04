Žena u ovom znaku ne zna za sredinu – ili voli do kraja ili prezire

Postoje žene koje u ljubavi ne prave kompromise, a jedna se posebno izdvaja po tome što jasno zna šta želi – i ne trpi neodređenost. Njena osećanja su snažna, direktna i bez suvišnih reči. Kada voli, daje sve. Kada ne oseća – ne glumi.

Lavica – strastvena, ponosna i nepokolebljiva

Žena rođena u znaku Lava (24. jul – 23. avgust) tačno zna šta je privlači kod muškarca, ali još bolje zna šta je odbija. Kod nje nema prostora za nejasne signale – ako joj se neko dopada, to će se odmah osetiti. Njena ljubav je snažna, ali ne i naivna.

Ne voli igre bez pravila

Lavica ne podnosi emotivnu konfuziju. Ljudi koji čas pokazuju divljenje, a čas netrpeljivost, brzo gube njeno poverenje. Ona donosi sud o osobi brzo, ali ne impulsivno – ume da razlikuje trenutni utisak od dubokog osećanja.

Daje mnogo, ali ne bez razmišljanja

U ljubavi je velikodušna, ali ne i lakoverna. Potrebno joj je vreme da proceni muškarca s kojim ulazi u odnos. Plaši se razočaranja i izdaje, pa se ne predaje olako. Ipak, kada odluči da nekome pruži srce – to radi bez zadrške.

Ambicija joj je urođena

Lavica sanja o partneru koji je snažan, uspešan i na višem položaju od nje. Brak vidi kao zajednički uspon, a ako njen partner nije ambiciozan, ona će ga podsticati da postane takav. Njena snaga može biti oslonac – ali i izazov.

U braku traži ravnotežu snage

Ako se uda za muškarca slabije volje, preuzeće sve odgovornosti, što može dovesti do osećaja dominacije. Ako naiđe na snažnog muškarca koji ne želi da se povinuje, mogući su sukobi. Idealna kombinacija je partner koji zna da ceni njenu snagu, ali i da zadrži sopstvenu.

Lavica je verna, odana i posvećena porodičnom životu – ali samo ako se oseća poštovano i voljeno. Njena ljubav nije tiha – ona je lavlja, snažna i nezaboravna.

