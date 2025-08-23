Žene rođene u ova 3 znaka udaju se samo iz interesa – ljubav im samo paravan

Tri horoskopska znaka u kojima žene ne biraju srcem – već računicom. Da li ste među njima?

Nije svaka ljubav slepa. Neke žene tačno znaju šta žele – i to nije romantika, već sigurnost, status i konkretna korist. Ako ste se ikada zapitali zašto neke veze deluju kao poslovni ugovor, možda je odgovor u horoskopu. Evo tri znaka kod kojih ljubav često igra sporednu ulogu.

Jarac – brak kao investicija

Žena jarac ne ulazi u vezu bez dugoročnog plana. Ona ne traži leptiriće u stomaku, već stabilnost, ambiciju i konkretne rezultate. Brak za nju nije emotivna bajka, već strateški potez. Ako partner ne donosi vrednost – emotivnu, finansijsku ili društvenu – ona neće gubiti vreme.

Jarčeve žene često biraju partnere koji su već ostvareni, ili one u usponu. Ljubav dolazi kasnije, ako uopšte. Prvo ide analiza, pa kalkulacija, pa tek onda emocija.

Devica – sve mora da ima svrhu

Devica ne voli haos, ni u emocijama ni u životu. Njena ljubav mora da ima strukturu, plan i logiku. Brak iz interesa? Da, ako taj interes podrazumeva zajednički rast, sigurnost i jasno definisane uloge.

Ona ne traži princezu iz bajke, već partnera sa kojim može da gradi. Ljubav je važna, ali nikad presudna. Ako ne vidi praktičnu korist – emotivnu, finansijsku ili društvenu – neće se vezivati.

Bik – luksuz pre leptirića

Bik voli lepe stvari, udobnost i sigurnost. Ako brak ne donosi sve to, teško da će se odlučiti na taj korak. Ljubav? Lepo je imati je, ali nije nužna. Bik žena zna da emocije blede, ali nekretnine ostaju.

Ona bira partnera koji može da joj obezbedi život kakav želi. To ne znači da je bezosećajna – samo zna šta joj je prioritet. Ljubav dolazi kao bonus, ako se poklopi.

Nije sve u srcu, nešto je i u glavi

Ove žene ne igraju na kartu emocija, već na sigurnost, strategiju i dugoročnu korist. Njihov pristup ljubavi možda deluje hladno, ali je često uspešniji od romantičnih bajki koje se raspadnu na prvoj krizi.

Ako ste u vezi sa ženom iz ovih znakova – ne pokušavajte da je osvojite samo emocijama. Pokažite vrednost, stabilnost i viziju. Jer kod njih, ljubav je samo deo šire slike.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com