Žene rođene u ovom znaku su najjače karike horoskopa: Osvojiće svojom strašću svakog muškarca

Devica krije najveći broj usamljenika koji organizuju svoje živote na takav način da oni oko njih čak ni ne primećuju da im nešto nedostaje u životu. Ali duboko u sebi, žude za ljubavlju i intimnošću.

Kada pomenete da vam je partner Devica, niko vam neće zavideti, malo će vam se „rugati“ zbog vašeg izbora. Kada na žensko-muškom okupljanju razmenjujete priče o sopstvenim ženama ili muževima, svi će se zapanjeno zaključiti da ste se najbolje snašli od svih.

Žena Devica

Ona je uvek u pravu! Njene ideje i saveti su skoro uvek najbolji. To dosta nervira ljude koji su joj bliski, ali oni koji su pametni i mudri retko popuštaju i pozdravljaju njenu organizovanost i znanje. Ako počnete da protivrečite Devici, budite spremni na poraz jer je niko zaista ne može pobediti. Čak i kada nije u pravu (što joj je teško da prizna, gotovo nemoguće), tako šarmantno će se svađati sa vama da ćete biti zbunjeni i odustati od svojih namera. Ako ste muškarac s jakim egom, verovatno ćete imati problema sa ovom ženom jer je njeno znanje definitivno frustrirajuće za vas.

Ljudi često pogrešno tumače Device kao analitične, hladne i proračunate (što je istina), ali Device su sposobne da izazovu mnogo haosa na emotivnom ili bilo kom drugom nivou! Sposobne su da ostave supružnika zbog prave, istinske ljubavi, da postanu nečiji ljubavnici, da preokrenu svet naglavačke i, uz sve te neprijatnosti, da hodaju kroz svet uzdignute glave. Imaju jaku kičmu i beskrajno hrabro srce.

Za razliku od drugih znakova, sve svoje veze prekidaju hladno i precizno, ali nakon mnogo razmišljanja. Koliko god mrze da prekidaju porodični krug, još više mrze licemerje.

Svi znaju da su smrtonosno praktične, ali malo ko zna da mogu biti i magično romantične u isto vreme. Pa, da, mogu biti romantične i duhovite, pošto većina ljudi reaguje na fizički izgled, što kod njih uvek prolazi neprimećeno, na kraju osvajaju svakog muškarca svojom strašću i slatkoćom duha.

Muškarac Devica

Ovi muškarci vole ludo, ali ne na melanholičan način (niko iz ovog znaka se neće ubiti zbog ljubavi). Ljubav izražavaju kroz nesebičnu posvećenost porodici i prijateljima. Ovo je pouzdan i stabilan muškarac. Spontani refleksi ne prolaze često kroz njegove moždane talase jer se trudi da sve drži pod kontrolom. Uredno će se baviti svim porodičnim poslovima i biće veran, pouzdan i odan muž, otac, prijatelj ili ljubavnik. Činjenicu da često (vrlo često) neumoljivo zna da daje savete, kritikuje sve oko sebe, dok bezuspešno gleda u sopstvene mane i nedostatke – morate zaboraviti.

Međutim, ne možete ga kriviti za njegovu urođenu ljubav i posvećenost radu, dužnosti i disciplini. Voli organizaciju u svemu, užasava se suznih izjava i sentimentalnih gluposti koje ga plaše jer njegov racionalni i istančani um jednostavno ne poznaje takav način funkcionisanja.

Haos i buka uvek u njemu bude strah i želju za bekstvom. Ovom čoveku je neizmerno potreban mir. Nikada neće insistirati na količini, već na kvalitetu osećanja. Veruje da se dubina osećanja ne može izraziti rečima, već delima. Ne voli slabost suza koje teraju čoveka da učini nešto što je suprotno njegovim principima. Veruje u razuman razgovor koji nudi rešenja za obe strane. Spreman je da popusti, ali ne do kraja.

Ovaj čovek nikada neće zaboraviti godišnjicu ili bilo koji drugi značajan datum, brinuće se o materijalnom blagostanju svoje porodice i biće veoma prijateljski nastrojen prema celoj vašoj porodici, braći, sestrama ili prijateljima. Ponekad bi trebalo samo spontano da priđete i zagrlite partnera i šapnete mu na uvo da ljubav vašeg života…

