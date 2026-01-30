Žestoke promene u ljubavi doživeće ova 4 znaka, Pun Mesec u Lavu otvara im sva vrata sreće

Žestoke promene na ljubavnom polju imaće Škorpija, Vaga, Vodolija i Lav dok je Mesec u Lavu. Konačno će i njih sreća da posluži.

Stiže pun mesec u znaku Lava i otvara nam vrata sreće: Ovi znakovi će doživeti žestoke promene u ljubavi, njima će konačno sve ići kao po loju

„Pun Mesec u Lavu je romantičan, astro promena koja budi hrabrost i želju“, kaže astrolog Lisa Stardast. „Strasti ljudi će biti aktivirane, što će im omogućiti da prihvate ono što žele. To je vreme kada izražavanje osećanja dolazi prirodnije, čineći emocionalne veze lakšim i direktnijim.“

Ova žestoke promene će uticati na sve, ali posebno na ove znakove:

1. Lav – vreme je da zablistate

Pun mesec je u vašem znaku što znači da je vreme da zablistate.

„Vaša popularnost će vrtoglavo porasti u ovoj kosmičkoj klimi, ali je važno biti selektivan u pogledu toga koga puštate u svoj emotivni svet“, kaže Stardast. „Uverite se da ste usmereni ka ljubavi i da gravitira ka zdravim prijateljstvima ili romantičnim interesovanjima.

Slušajte svoju intuiciju. Ako osećate lošu energiju od ljudi kojima ste okruženi, okrenite se i idite.

2. Vodolija – stupite s njim u kontakt

Vreme je da produbite svoje emocionalne veze ovog punog meseca.

„Ako ste već bacili oko na nekog određenog, potražite načine da stupite u kontakt tokom ovog punog meseca“, kaže Stardast. „Pun mesec u Lavu stvara napetu, ali korisnu vezu sa vašom vladajućom planetom, Uranom, što vam može pomoći da prevaziđete barijere i povežete se na novom nivou.

Iako može biti izazovno za tako nezavisan horoskopski znak, spuštanje zidova će pomoći u poboljšanju intimnosti u vašim najbližim odnosima. Što budete ranjiviji i iskreniji, to bolje.

„Ove vibracije bi mogle da dovedu do problema ako se vi ili vaša simpatija ponašate pomalo samouvereno, zato pokušajte da ostanete prizemni“, kaže Stardast.

3. Vaga – napravite prvi korak

Vreme je da napravite prvi potez. Pod vladavinom Venere, sigurno ćete uspeti u romantičnim odnosima.

„Zamolite osobu u koju se zaljubljujete da dođe na filmsko veče i dozvolite sebi da se utopite u ove romantične vibracije“, kaže Stardast. „Žudećete za vezama tipa srodne duše, što će vam olakšati prekid veza sa svakim ko vas ne inspiriše svojim prisustvom. Iskoristite narednih nekoliko dana da razmislite o tome šta zaista želite kod partnera i obavezno potražite smernice sa druge strane.“

4. Škorpija – priznajte da se divite

Možda niste spremni za pažnju koju ćete uskoro dobiti, ali pokušajte da prihvatite ovo novootkriveno priznanje i divljenje.

„Ako ste u poslednje vreme bili neprimećeni, očekujte da će se to promeniti, jer će se sve oči okrenuti ka vama u narednim danima“, kaže Stardast.

Ako odlučite da se prepustite ovoj oportunističkoj energiji, pokušajte da ne budete fokusirani samo na sebe. Budite iskreni u razgovorima i zaista pokušajte da upoznate drugu osobu.

