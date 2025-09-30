Znate li s kojim znakom vam je suđen najbolji seks? Zvezde otkrivaju s kim vam je predodređena eksplozija strasti!

Svima je već poznato da se u krevetu najteže slažu vatreni i zemljani te vazdušni i vodeni znakovi Zodijaka.

Zemljani znakovi nikad ne preuzimaju inicijativu, dok se vodeni vode emocijama. Iako to ne mora da bude pravilo, pogledajte šta zvezde kažu o tome koji su parovi predodređeni za eksploziju strasti.

Ovan ima najbolji seks s Lavom

Strastveni i nestrpljivi, ovi ljubavnici seks vide kao ultimativnu zabavu pa i srž ljubavnog odnosa. Preferiraju pravu akciju, a ne nežno vođenje ljubavi, a žele to što žele i žele to odmah. Seksualno su najkompatibilniji s Lavom i s njima imaju najbolju hemiju.

Bikovi imaju najviše strasti sa Škorpijom

Oni važe za najsenzualniji od svih znakova, imaju hedonistički pristup seksu i važno im je da je redovan. Obožavaju duge predigre i igrice zavođenja, kao i iščekivanje seksa. Seksualno su najkompatibilniji sa Škorpijama, čija je mantra ‘suprotnosti se privlače’.

Blizanci najkompatibilniji s Devicom

Pripadnike ovog znaka važno je prvo mentalno stimulisati, vole seksi i vruće razgovore, vole razgovor o samom činu, maštanje, pričanje o fantazijama… Seksualno su najkompatibilniji s Devicom, jer je vladar oba znaka Merkur pa im u seksualnom smislu nikad neće biti dosadno zajedno.

Rak ima najbolji seks s Ribama

Pripadnici ovog znaka vole osećaj pripadnosti i sigurnosti, kao i intimu koja proizlazi iz emocionalne povezanosti, tada im je seks najbolji. Inicijalno sramežljivi, odlični su ljubavnici koji se doista trude da zadovolje partnera. Seksualno su najkompatibilniji s Ribama, a to prevazilazi sam seks i ljubav, već prelazi u nešto što astrolozi nazivaju ‘spajanje duša’.

Lav se u krevetu najbolje slaže s Ovnom

Pripadnici ovog znaka pršte od šarma i strasti, a u seksu su inovativni i posvećeni partneru pa je s njima samo potrebno prepustiti se i dati im inicijativu. Seksualno su najkompatibilniji s pripadnicima horoskopskog znaka Ovna. Ali, važno je znati da dobar seks ne znači i dobar odnos, pa je njihova dugotrajna veza često nemoguća.

Devica i Jarac za eksploziju strasti

Suprotno tome kako deluju, Device su slatke i romantične pa ih podsvesno oduševljavaju zločeste igrice. Seksualno su im najkompatibilniji Jarčevi, s kojima mogu ostvariti i dugotrajnu i snažnu ljubavnu vezu jer se dobro razumeju i snažno privlače.

Vaga ima najbolji seks s Vodolijom

Za pravo raspoloženje Vagama se udvarajte i laskati im, a uz seksi atmosferu, oni će osloboditi svoje strasti. Uzbudiće ih i seksi donje rublje i zavodljiv parfem partnera, ali vole i iznenađenja. Seksualno su najkompatibilniji s Vodolijom, koji je za njih kao ljubavnik velik izazov.

Škorpija i Blizanci ne mogu se zasititi

Pripadnici ovog znaka poznati su kao najveći zavodnici u horoskopu s velikim libidom. Preziru rutinu, a najviše im prija partner koji razmišlja slično kao i oni, pa vole adrenalinske izazove, seks na nesvakidašnjim mestima, lude poze… Seksualno su najkompatibilniji s Blizancima, a taj odnos biće prepun iznenađenja i strasti.

Strelac će najviše uživati s drugim Strelcom

Oni koji su u krevetu s pripadnikom ovog znaka, znaju da je to iskustvo potpuno različito od svega što su dosad probali. Zadovoljiće partnera i očekivati da on uradi to isto, ali i da to traje satima i zove na još. Seksualno su najkompatibilniji s drugim Strelcom, a iako će im biti izazov da ostvare vezu, dobrog seksa nikad neće manjkati.

Jarac i Bik su super seksi kombinacija

Pripadnici ovog znaka čine se potpuno nezainteresovani, ali čim ih namamite u spavaću sobu, pretvaraju se u seks-životinje, koje se tim ‘zadacima’ posvećuju jednako kao i svemu drugom. Privlače ih pametni ljudi koji će ih zaintrigirati rečima, a seksualno su najkompatibilniji s Bikom, s kojima će deliti i slične životne poglede pa će osim puno strasti imati i stvarnu emocionalnu povezanost.

Vodoliji najviše seksualno odgovara Vaga

Teško je precizno odgonetnuti ove ekscentrike jer im svaki dan odgovara nešto drugo, ali činjenica je da imaju snažan libido koji se povećava s mentalnom stimulacijom i količinom zavođenja u odnosu, a s pravim partnerima rado će se prepustiti i onome što bi drugi nazvali perverzijama. Seksualno su najkompatibilniji s Vagom.

Ribe će imati najbolji seks s Rakom

Pripadnici ovog znaka vole igre dominacije i podređenosti u krevetu, kao i fantazije u kojima su oni bespomoćni i moraju da uživaju ‘protiv svoje volje’. Što je duži staž odnosa, to se oni više prepuštaju u krevetu i postaju divlji. Seksualno su najkompatibilniji s Rakom, s kojima su odličan spoj i u krevetu, i van njega.

Navedene kombinacije ne znače da drugi parovi ne funkcionišu, ali kod ovih se strast rađa spontano, a hemija je gotovo opipljiva. Naravno, celokupan horoskop (posebno Mars i Venera) daje precizniju sliku. Seksualna kompatibilnost zavisi od mnogo faktora, ali ako gledamo samo sunčev znak, ovi parovi se posebno ističu po strasti, hemiji i uzajamnom razumevanju tela i želja.

