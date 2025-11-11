11.11. donosi ispunjenje svih želja – samo uradite ovo! Iskoristite čaroliju brojeva 1-1-1-1 na današnji dan (VIDEO)

Oni koji veruju u numerologiju, tj. u snagu brojeva, savetuju da ovaj dan posvetite željama, afirmacijama i ritualima

Numerolozi veruju da današnji datum, 11.11, nosi izuzetno snažnu energiju i predstavlja savršen trenutak za manifestacije, afirmacije i ispunjenje želja.

Svaki broj, prema numerologiji, ima svoje posebno značenje i vibraciju koja utiče na naš životni put, a niz jedinica simbolizuje novi početak, unutrašnju snagu i moć stvaranja. Kada se četiri jedinice pojave zajedno, njihova energija se umnožava i otvara prostor za ostvarenje onoga što najviše želimo.

Pored ličnih brojeva, onih iz datuma rođenja, imena ili adrese, važni su i brojevi koji se pojavljuju oko nas. Dani poput 11. novembra, kada se formira niz 1-1-1-1, u numerologiji se smatraju najmoćnijim portalima za manifestovanje i privlačenje pozitivne energije

Kako iskoristiti energiju 11. novembra i niza 1-1-1-1?

Numerolozi savetuju da 11.11. provedete u miru, s pozitivnim mislima i fokusom na ono što želite, jer energija ovog dana pomaže da misli brže postanu stvarnost.

Oni koji veruju u numerologiju, tj. u snagu brojeva, savetuju da ovaj dan posvetite željama, afirmacijama i ritualima, prenosi Glossy.

Manifestovanje kroz poruku „Siguran sam“

Jedna od najpopularnijih tehnika je „Siguran sam“ metod, koji je osmislila tiktokerka Sara Perl. Princip je jednostavan

Jasno definišite nameru.

Recite naglas „Siguran/na sam“, pa dodajte afirmaciju u sadašnjem vremen. Recimo ako želite da manifestujete unapređenje na poslu, reći ćete „Siguran/na sam da sam dobio/la unapređenje na poslu“.

Ponovite to 10 puta, uvereni da se želja već ostvaruje.

Želja na papiru

Još jedan efikasan način je zapisivanje želje. Zapišite ono što želite da privučete, ali kao da već jeste stvarnost, ne „Dobiću bolji posao“, već „Imam bolji posao“. Time aktivirate podsvesne procese povezane sa zakonom privlačnosti.

Ogledalo kao alat za manifestaciju

Tehnika ogledala koristi princip da energija koju odašiljemo dok gledamo sebe direktno utiče na ono što privlačimo.

Stanite ispred ogledala,

pogledajte se u oči,

izgovorite svoje ime i zatim

svoju želju u sadašnjem vremenu.

Veruje se da time pojačavate pozitivne vibracije i ubrzavate ostvarenje ciljeva.

