3 znaka horoskopa na pragu su velikog buđenja, tarot karte im predviđaju brdo para i blistavu budućnost

Tarot pomaže da sagledamo tokove, ali da je malo toga fiksno i nepromenljivo u našoj budućnosti.

Tarot je špil od 78 karata, koji služi za proricanje. Poreklo Tarota je nepoznato. Neki smatraju da je nastao u Indiji i da su ga u Evropu doneli Cigani, ili Krstaši, neki pak da je izmišljen u Evropi.

Smatra se i da Tarot čuva mudrost starog Egipta. Čak ni njegovo ime ne možemo sa sigurnošću da odredimo. Izvodi se iz egipatskog, hebrejskog, latinskog jezika ili se povezuje sa sirijskom boginjom plodnosti – Asterot. Nije isključena ni permutacija reči Rota (točak), Orat (govoriti), Hator (egipatska boginja plodnosti).

Izvučene tarot karte za Ovna, Blizance i Devicu, identifikovale su tri horoskopska znaka koja kao da su na ivici velikog buđenja.

Izvučene karte predstavljaju sledeće:

Vaša prošlost: Vaša skorija prošlost.

Radi za vas: Šta vam ide u sadašnjosti.

Radi protiv vas: Šta vam ide u sadašnjosti.

Vaša podsvest: Koje skrivene motivacije, misli ili emocije mogu pokretati vaše iskustvo.

Vaši ciljevi i misli: Čemu gravitiraju vaše misli, koji su vaši ciljevi, šta vizualizujete i zamišljate.

Uskoro: Događaj ili iskustvo u vašoj ne tako dalekoj budućnosti.

Savet: Savet o tome kako se nositi sa situacijom sa kojom se suočavate.

Ovan

Vaša prošlost: Stranica mačeva, obrnuta. Nedavno ste se morali da se suočite sa toksičnom situacijom punom glasina i opšte negativnosti. Bilo vam je teško da znate kome možete verovati. Iako je to negovalo nepoverenje, takođe je stvorilo nezavisnu crtu u načinu na koji dobijate i obrađujete informacije.

Rad za vas: Pustinjak. Zbog okruženja u kojem ste se našli, izolovali ste se. Birali ste da pogledate u sebe i uzdignete se iznad buke i sitnosti onoga što vas okružuje i razumete kako da potražite svoje odgovore.

Rad protiv vas: Osmica pehara. Nažalost, i dalje ste jako povezani sa toksičnom situacijom u kojoj ste se našli u Pažu mačeva, a vaša nesposobnost da krenete dalje vas koči i odvaja od ključnog emocionalnog rasta. Samo zato što možete da preživite u toksičnoj situaciji ne znači da bi trebalo da joj se podvrgnete.

Vaša podsvest: Desetka štapova, obrnuta. Iako možda sebi govorite da ste u redu sa toksičnošću i napetostima u odnosima koje su oko vas, koje utiču na vas. Mentalno se osećate opterećeno negativnom energijom oko sebe.

Vaši ciljevi i misli: Četvorka pehara. Voleli biste da se oslobodite drame i količine prostora u glavi koju ona zauzima. Umorni ste od toga i znate da vam to kvari pogled na život. Štaviše, prepoznajete da je to u vaš život unelo dimenziju emocionalne entropije.

Uskoro: Pet pentakla. Uskoro ćete otkriti da ćete proći kroz izazovan period velike nestabilnosti i velikih promena za vas. Otkriće vam tačno ko su vam zaista prijatelji.

Savet: Sedam štapova. Budite spremni da ostanete čvrsti i znate svoju vrednost.

Blizanci

Vaša prošlost: Svet. Nedavno ste završili veliki, dugoročni projekat. Kraj ciklusa vas je uzbuđivao da primenite lekcije koje ste naučili, i dok slavite ovu ogromnu prekretnicu, takođe ste pokušavali da odlučite gde bi trebalo da usmerite svoju energiju sledeće.

Rad za vas: Smrt. Znate da je promena stalna i da će vam promena koju ćete uskoro doživeti pomoći da rastete. Takođe ste svesni da će vrsta promena i rasta koju želite zahtevati spremnost da se oslobodite stvari koje vam više ne pomažu. Vaše razumevanje ovog procesa smrti-ponovnog rođenja kao dela ciklusa rasta pomaže vam da prebrodite donekle turbulentno vreme.

Radi protiv vas: Četvorka mačeva. Svima je potreban odmor, Blizanci, čak i vama! Činjenica da sebi ne dozvoljavate nikakav odmor radi protiv vas i ostavlja vas ranjivim na pregorevanje u vreme kada ćete želeti da radite punom parom. Pripremite se za uspeh i dozvolite sebi vreme za odmor. Deo otpornosti i izdržljivosti je razumevanje isceljujuće moći odmora.

Vaša podsvest: As štapova, obrnut. Kreativno se osećate blokirano i nesposobno da smisleno povežete bilo šta što vas inspiriše.

Vaši ciljevi i misli: Đavo. Iako se suočavate sa mnogo promena i previranja, osećate se zarobljeno – ne zbog situacije, već zbog stvari za koje se držite.

Uskoro: Obešeni čovek, obrnut. U ne tako dalekoj budućnosti imaćete prekretnicu koja će vam pomoći da promenite svoju perspektivu. Možda ćete otkriti da je novo gledište i informacije koje ono pruža teško obraditi i usvojiti.

Savet: Car. Setite se koliko moći i kontrole imate i ne potkopavajte sebe.

Devica

Vaša prošlost: Budala. Nedavno ste krenuli na novo putovanje i upuštali se u nešto inspirativno i uzbudljivo. Imali ste mnogo vere u to kako će se to završiti. Iako niste napravili potpun, konkretan plan, verovali ste da će se stvari završiti na najbolji način i tražili ste iskustvo koliko i bilo koji pojedinačni ishod.

Radi za vas: Pet pehara. Svesni ste šta vam je potrebno da tugujete i da sebi morate dati prostora da to učinite. Činjenica da sebi dozvoljavate prostor potreban da raspakujete neka od svojih teških osećanja pomaže vam da se snađete.

Radi protiv vas: Paž štapova. Jednostavno to ne osećate – nema motivacije, nema inicijative. Kao da ste ostali bez goriva u rezervoaru, jednostavno više ne osećate da imate iskru.

Vaša podsvest: Šest pehara, obrnuta. Osećate se kao da vas uzimaju zdravo za gotovo. Iako sebi govorite da to ne utiče na vaše donošenje odluka – utiče. Postoji ogromna neravnoteža koju treba rešiti pre nego što preraste u potpuno ogorčenje.

Vaši ciljevi i misli: Kraljica pehara. Težite da razumete emocionalne struje koje su u igri i da sebi pružite emocionalnu podršku koja vam je potrebna da biste procvetali. Svesni ste koliko je situacija emocionalno nabijena i kako da se najbolje prođete kroz nju.

Uskoro: Svet, obrnut. Probudićete se i zapitaćete se o važnim istinama oko sebe, ali ćete možda smatrati da je situacija preplavljujuća. Idite korak po korak.

Savet: Trojka pehara, obrnuta. Dobijate prilike da produbite važne odnose. Ne propustite ovu šansu tako što ćete se na putu naći neobrađena osećanja. Dajte sebi prostor koji vam je potreban da se izlečite kako biste mogli da prigrlite one koji su vam važni.

