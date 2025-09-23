Ako niste znali, ovo je san koji ljudi ubedljivo najčešće sanjaju

Ako vas je probudio košmar u kojem je vaš partner bio neveran i prevario vas ni manje ni više nego sa najboljom drugaricom/drugom, znači da ste imali jedan od najčešćih snova.

Ali odahnite, to ipak ne znači da će se tako nešto i dogoditi u stvarnosti.

Istraživanje iz Velike Britanije je pokazalo da se taj san javlja kod svake druge osobe, a kod svake četvrte i više puta ponavlja.

Studija je sprovedena na više od 5.000 ljudi, kada se ispostavilo da san o prevari proganja veliku većinu populacije, pogotovo mladih prenose Novosti.

Stručnjaci su to povezali sa strahom od napuštanja i strepnjom da ne mogu da računaju da će partner tu biti zauvek, ali je zapravo retko povezan sa prevarom u stvarnom životu, što znači da nema razloga da odmah napadate partnera ili da sumnjate u njega.

