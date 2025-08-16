Ako ste rođeni u periodu „karmičke zone“, tada datum rođenja otkriva i vaš greh!

Prema numerologiji, rođeni u periodu između 14. i 22. u mesecu su ljudi koji pripadaju „karmičkoj zoni“.

To znači sledeće: u prošlom životu čovek se ponašao neoprostivo loše i grešno, što znači da u sadašnjem životu treba da bude kažnjen u vidu stalnog ispravljanja karmičkih grešaka.

Rođeni 14. u mesecu su u prošlom životu bili previše pohlepni. Danas oni moraju da rade na tome da isprave greške iz prošlih života, pridržavajući se umerenosti.

Rođeni 15. u mesecu u prošlosti su gadno zgrešili. Prema numerologiji ovi ljudi su sklopili pakt sa Đavolom, bukvalno mu prodavši dušu. Zato danas oni imaju dva izobra: otići na tamnu stranu ili ostati na strani dobrote.

Rođeni 16. u mesecu su prošlom životu uništavali sve što je dolazilo do njihovih ruku. Zato im je danas predodređeno da popravljaju porušene mostove.

Rođeni 17. u mesecu su u prošlom žiovtu bili gladni slave i zbog toga su krali tuđe ideje. Za kaznu, u ovom životu nikada neće postići velike uspehe.

Ljudi rođeni 18. u mesecu bili su prevaranti, tako da je njihov glavni zadatak u ovom životu da ostanu na strani istine.

Rođeni 19. u mesecu zloupotrebljavali su svoju moć i ovlašćenja, stoga će u sadašnjem životu morati strogo da poštuju pravila.

Rođeni 20. u mesecu u prošlom životu su bili glavni grešnici. Numerologija kaže da u ovom životu moraju biti tradicionalisti koji poštuju porodicu.

Rođeni 21. u mesecu u prošlom životu su izdali svoju domovinu. Zato im numerologija savetuje da u sadašnjem životu budu verni svojoj zemlji.

Rođeni 22. u mesecu imaju tešku karmu povezanu sa decom – gde su bili grubi prema najmlađim, zato u sadašnjem životu moraju da to nadoknade.

