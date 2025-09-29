Baba Vanga predvidela čak 8 ključnih događaja za 2026: Ne zna se koji je dramatičniji!

Baba Vanga se obično pominje u razgovorima kada se približava godina za koju se smatra da će biti nestabilna.

Postoji mnogo razloga za zabrinutost kada je u pitanju 2026. godina. Iako su precizna i datirana proročanstva Babe Vange (kao i kod svake vidovnjakinje) retka, brojna predviđanja koja joj se pripisuju za 2026. i dalje kruže svetom.

Prvi kontakt sa vanzemaljskim životom

Jedno od najdramatičnijih predviđanja za 2026. godinu jeste mogućnost susreta čovečanstva sa vanzemaljskim životom. Neki izvori navode da bi u novembru 2026. mogao da se pojavi ogroman svemirski brod u blizini Zemlje. Pominje se i međuzvezdani objekat 3I/ATLAS, što pojačava ideju o neobično živom nebu i mogućem kontaktu sa vanzemaljcima.

Katastrofalne prirodne nepogode

Još jedno često pominjano proročanstvo odnosi se na snažne zemljotrese, vulkanske erupcije i ekstremne vremenske pojave koje bi 2026. godine mogle uništiti 7–8% Zemljine površine. Baba Vanga retko precizira lokacije ili datume, ali s obzirom na nedavne toplotne talase u Evropi, razorne požare u Australiji i Kanadi, kao i zemljotrese u Mjanmaru, ovo predviđanje deluje posebno uverljivo, prenosi stil.kurir.rs.

Godina rastućih sukoba

Vangi se ime takođe povezuje sa upozorenjima o jačanju globalnih konflikata. Neki tumači pominju i mogućnost „Trećeg svetskog rata“, ili da će 2026. biti godina prekretnica i povećanih rizika. Dok je 2025. naglasak bio na sukobima Istoka i Zapada, predviđanja za 2026. proširuju ovu temu na globalnu eskalaciju konflikata.

Prekretnica za veštačku inteligenciju

Mnogi vernici tumače da će veštačka inteligencija od 2026. početi da dominira ključnim oblastima života. Ovo može dovesti ne samo do gubitka radnih mesta, već i do ozbiljnih etičkih dilema. Predviđanje deluje verovatno, s obzirom na brzinu tehnološkog razvoja.

Teška godina za globalnu ekonomiju

Iako su mnoge ekonomske prognoze Vange vezane za 2025. godinu, pojedini tumači ih produžavaju na 2026. godinu, upozoravajući na stalnu nestabilnost. Faktori koji bi mogli uticati uključuju političke sukobe, prirodne katastrofe, pa čak i kontakt sa vanzemaljcima. Sve ovo moglo bi da utiče na lance snabdevanja i globalna tržišta.

Rudarstvo energije na Veneri

Vanga je predvidela da bi čovek mogao da počne sa vađenjem energije sa Venere do 2028. godine. S obzirom da svemirski projekti traju godinama, pripreme za ovu aktivnost mogle bi da počnu već 2026. godine.

Veštački organi: koraci ka 2046.

Vanga je ranije predvidela masovnu proizvodnju veštačkih organa do 2046. godine. Takve medicinske revolucije ne dešavaju se preko noći, pa bi 2026. mogla biti godina kada će se postaviti temelji. To bi moglo uključivati transplantaciju genetski modifikovanih svinjskih bubrega (projekat Opšte bolnice Masačusets), ranu fazu kliničkih ispitivanja bio-veštačkih jetri i 3D štampanih implantata, poput uha. Sve to bi trebalo da pripremi teren za 2046. godinu i ostvarenje predviđanja o masovnoj upotrebi veštačkih organa.

Masovni testovi za rano otkrivanje raka

Nije sve mračno: predviđa se i napredak u dijagnostici i lečenju raka. Do 2026. godine, testovi za rano otkrivanje više vrsta karcinoma (MCED) mogli bi da postanu deo nacionalnih programa skrininga u velikim zemljama. Očekuju se i diskusije o lažno pozitivnim rezultatima, troškovima implementacije i prioritetima pristupa ovim testovima.

Sve u svemu, verovatno nas čeka još jedna dramatična godina u nizu, ali tek ostaje da vidimo u kojoj meri.

