Brojevi otkrivaju bolest: Datum rođenja može da odredi šta vas čeka u životu, proverite odmah

Numeromedicina, odnosno tumačenje zdravstvenih pitanja kroz numerologiju, pokazala se vrlo efikasna.

Na osnovu koda rođenja možemo predvideti razne događaje, a među njima su i periodi bolesti.

Neki numerolozi uopšte ne koriste generacijski broj smatrajući ga nevažnim što je potpuno pogrešno, jer će nam upravo generacijski broj ukazati na bolesti koje se prenose genetikom. Zato u tumačenju možemo krenuti od njega, a zatim se koncentrisati na lični broj koji nam govori o većini predispozicija za bolesti tokom života.

Na kraju koristimo bioritmički broj, ali ne kao takav, već na njega dodajemo broj godine u kojoj se nalazimo i dobijamo godišnji broj kako bismo saznali potencijalne opasnosti u toj godini.

Računanje koda rođenja

Kod rođenja se sastoji od 3 broja, bioritmički, generacijskog i ličnog broja. Uzmimo primer: 13.10.1978.

Bioritmički broj: Dobijamo ga sabiranjem dana i meseca rođenja i svođenjem na jednocifreni broj.

13+10=23 2+3=5

Generacijski broj: Računamo ga sabiranjem cifara u godini rođenja i svođenjem na jednocifreni broj.

1+9+7+8=25 2+5=7

Lični broj: Dobija se sabiranjem bioritmičkog i generacijskog broja ili pak sabiranjem svih cifara u datumu rođenja i svođenju na jednocifreni broj.

5+7=12 1+2=3 ili 1+3+1+0+1+9+7+8=30 3+0=3

Značenje brojeva u numeromedicini

Broj 1

Bolesti: Srce i krvni pritisak, cirkulacija kičma, oči-desno oko kod muškarca i levo kod žene, očni pritisak.

Energetske boje: zlatna, žuta, bela.

Srećan dan: nedelja

Broj 2

Bolesti: Područje grudnog koša, želudac, oči – desno oko kod žene i levo kod muškarca, hormoni, nivo šećera u krvi kod muškarca, reproduktivni organi kod žene, zadržavanje tečnosti (ostali brojevi ukazuju gde u telu).

Energetske boje: srebrna, zelena.

Srećan dan: ponedeljak

Broj 3

Bolesti: Jetra, gušterača, žuč, slezena, bedra, kukovi, povišena masnoća u krvi zbog načina ishrane.

Energetske boje: svetlo plava, bela.

Srećan dan: četvrtak

Broj 4

Bolesti: Kosti, zglobovi s naglaskom na kolena, zubi, koža, probava.

Energetske boje: bela, siva, crna.

Srećan dan: subota

Broj 5

Bolesti: Ramena, ruke, pluća, nervna oboljenja.

Energetske boje: plava, žuta, narandžasta.

Srećan dan: sreda.

Broj 6

Bolesti: Usta, grlo, glasnice, bubrezi, bešika, gušterača, štitna žlezda, koža.

Energetske boje: plava, žuta, zelena.

Srećan dan: petak

Broj 7

Bolesti: Većina problema kreće s psihičke razine, česta pojava hipohondrije, limfa, potkolenice, zglobovi.

Energetske boje: nebesko plava, smeđa.

Srećan dan: sreda.

Broj 8

Bolesti: Sve što spada pod područje glave (oči, nos, migrene, vratni deo kičme…) cirkulacija i krvni pritisak, regulacija telesne temperature, reproduktivni organi.

Energetske boje: crvena, narandžasta, smeđa.

Srećan dan: utorak.

Broj 9

Bolesti: Psihička oboljenja i poroci, kičma i stopala, jetra, cirkulacija, želudac, ciste, maligna oboljenja.

Energetske boje: ljubičasta, tamno plava, bela.

Srećan dan: petak

Napravite svoju numerološku amajliju

U nekoliko koraka možete napraviti ovu jednostavnu, ali vrlo efikasnu amajliju. Isecite pravougaoni komad prirodne tkanine (pamuk, lan) koja je u vašoj energetskoj boji. Olovkom ili flomasterom iste boje na sredini tkanine napisati svoj srećan dan, a ispod toga svoj kod rođenja.

Tkaninu preklopiti i ušiti sa strana da se dobije “džepić” s otvorenim vrhom. U taj ,,džepić” je poželjno staviti određeno drago kamenje da bi se pospešio rad amajlije. Oniks blokira negativnu energiju, citrin donosi finansijsko poboljšanje, a ametist ili rozenkvarc treba da nose oni koji žele da privuku ljubav u svoj život.

Mogu se dodati i određene biljke s istim delovanjem kao i drago kamenje. Mahovina za novac, lovor za poslovni uspeh, latice ruže za ljubav… Ovu amajliju nositi uvek uz sebe na levoj strani. Stavljati pod jastuk radi boleg i mirnijeg sna, piše Aura.ba.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com