Ceo svet vidi njihovu moć: Rođeni ovog dana zrače posebnom magnetskom energijom!

Mnogo faktora može odrediti vašu ličnost – genetika, vaspitanje, ali i horoskopski znak, pa čak i dan i vreme kada ste rođeni.

Astrološkinja Rebeka Šmit otkriva šta dan kada ste rođeni otkriva o vama.

Ponedeljak

Ponedeljkom vlada Mesec, koji upravlja vašim raspoloženjem i emocijama, pa nije ni čudo što vam ovaj dan u nedelji ponekad izgleda kao obavezan. Međutim, ljudi rođeni ponedeljkom su veoma empatični i brižni i ne osuđuju druge previše lako, kaže Šmit. Porodica im je posebno važna, a vole da brinu o drugima i puni su saosećanja, pa je dobro imati ih pored sebe ako vam treba rame za plakanje. Ljudi rođeni ponedeljkom su pravi kućni ljubimci i vole da provode noći kod kuće na kauču.

Utorak

Astrolozi navode da su ljudi rođeni u utorak veoma intenzivni, nikada ne odustaju i veoma su takmičarski raspoloženi. Oni su dobri lideri i obično grade karijere koje su izazovne, ali pružaju mogućnosti za rast i razvoj.

Sreda

Sredom vlada Merkur, koji je povezan sa komunikacijom i putovanjima, tako da ljudi rođeni na ovaj dan vole da budu nevezani tradicionalnim radnim rasporedom i napreduju u poslovima gde mogu da rade na daljinu ili da putuju poslovno, kažu astrolozi. Takođe, ljudi rođeni u sredu su odlični komunikatori i vole da pričaju o novim prilikama. Međutim, vrlo brzo im može dosaditi ako nema mentalne stimulacije.

Četvrtak

Četvrtkom vlada Jupiter, koji nije samo najveća planeta, već predstavlja zabavu, putovanja i bogatstvo. Ljudi rođeni u četvrtak traže avanturu kad god im se ukaže prilika, po prirodi su veoma veseli i optimistični.

Petak

Ljudi rođeni petkom imaju tendenciju da vode uzbudljiv život, ali imaju toplu, privlačnu energiju i ljubav da izraze svoju kreativnu prirodu. Veoma su društveni i vole da šire pozitivne vibracije. Vole da upoznaju nove ljude i mogu da uspostave vezu sa svakim ko im se nađe na putu. Astrolozi ističu da ljudi rođeni petkom obično imaju neku vrstu umetničke karijere, koja može biti bilo šta, od kulinarske umetnosti do glume do muzike.

Subota

Subotom se rađaju oni koji se malo ozbiljnije ponašaju. Njihov cilj nije da se svide svima, pa se okružuju ljudima koji su pouzdani i odani.

Nedelja

Astrolozi objašnjavaju da su ljudi rođeni nedeljom ovde da ostvare pozitivan uticaj pokazujući svetu moć da se osećate prijatno u sopstvenoj koži. Daleko su od predvidljivih i svojom magnetskom energijom uvek privlače druge. Oni su pioniri koji sami kroje svoj životni put, često završavajući u ulogama u kojima je njihov karakter ili identitet u prvom planu, kao što su motivacioni govornici, influenseri ili političari.

