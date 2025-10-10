Današnji datum, 10.10. numerolozi smatraju anđeoskim nizom. Evo kome će ispuniti sve želje

Numerolozi veruju da je datum 10.10. anđeoski niz koji daje određene smernice na životnom putu, kao i to da pojava ovih brojeva nagoveštava velike promene.

Danas je 10. 10. 2025. godine, a evo šta nam donosi magičan niz brojeva 10 – 10.

Ove promene se uglavnom odnose na to da ćete postati onakva osoba kakva ste oduvek želeli da budete. Spremni ste da „raskrčite“ put svoje sudbine od negativnosti, mračnih sećanja iz prošlosti i loše energije.

Sada imate snagu i samopouzdanje da istražite sve skrivene kutke sopstvene duše. Kada bolje upoznate sebe, bićete spremniji da se suočite sa brojnim izazovima.

Veruje se da niz brojeva 1010 donosi i lepe mogućnosti kada je u pitanju romantičan život. Slobodna srca izlaze iz zone komfora i upoznaju zanimljive osobe. Ako ste u vezi, poželećete da istražite nove granice erotske energije i produbite odnos sa partnerom.

Niz 1010 definitivno donosi radost na mnogim poljima, a naročito na poslovnom planu. Danas imate šansu da pokažete koliko vredite u svojoj profesiji i naplatite svoj trud mnogo više nego što ste očekivali.

U numerologiji se niz brojeva 10-10 sabira i dobijanjem broja 20 privlači se dobro zdravlje i harmoničan život.

Ovaj niz brojeva je naročito povoljan u numerologiji jer predstavlja celovitost i ukazuje na napredak na profesionalnom, ljubavnom i spiritualnom nivou.

Moguće da vas u danima oko vladavine magičnog niza 1010 očekuje neko porodično slavlje poput venčanja ili rođenja deteta.

Broj 20 (10 + 10) u numerologiji simbol je nove ljubavi. Postoji šansa da je neko iz vašeg okruženja već dugo zaljubljen u vas, ali da vešto skriva osećanja. Napravite prvi korak i ne plašite se odbijanja. Univerzum je na vašoj strani!

Ovaj niz brojeva podseća na lepotu darivanja i pomaganja drugima. Sada je trenutak stvaranja dobre karme. Pomozite nekome u nevolji, podelite sa nekim svoju sreću i blagostanje i uvek budite spremni da otvorenog srca prihvatite nove ljude i pomognete im da zaleče rane na duši. Krug dobrih dela je neraskidiva sila koja može doneti divne stvari u budućnosti.

Tarot karta koja je povezana sa nizom brojeva 10 – 10 – Točak sreće. Ova karta ukazuje da vas sreća prati na svakom koraku i da ste sve bliži uspehu. To se naročito odnosi na polje finansija. Ipak, ova karta donosi i rizik od nestabilnosti. Ne dozvolite sebi da pri naletu sreće i dobrih dana visoko uzletite. Nadmoć ega i rasipanje doneće vam veće probleme nego radost koju trenutno imate. Budite zahvalni na svemu, ostanite verni sebi i uvek budite svesni potreba ljudi oko sebe, piše Lovesensa.

