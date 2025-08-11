Datum rođenja dodeljuje vam anđela čuvara, evo kako da znate koji je vaš

Na osnovu datuma rođenja otkrijte koji je vaš anđeo čuvar i na koji način vas štiti!

U skoro svakoj veri možemo pronaći bića anđeoske prirode, a prema mnogim drevnim duhovnim verovanjima svaki čovek ima svog anđela čuvara.

Prema raznim verovanjima, anđeli su duhovna bića, besmrtna. Između ostalog, njihova uloga je vođenje ljudi kroz život. Mnogi veruju da svako ima svog ličnog čuvara, a koji bi mogao biti vaš, otkriće vam ovaj metod.

1. Saberite brojeve svog datuma rođenja. Na primer 28.4.1956. 2+8+4+1+9+5+6=35

2. Redukujte rezultat na jednocifren broj (3+5=8) osim ako je rezultat 11, 22, 33 ili 44.

3. Proverite koji anđeo čuvar pripada vašem lučnom broju.

Broj 1 – Raguel

Anđeo koji se bori za pravdu i pravednost. Daće vam hrabrosti da se izborite za sebe i čuvati vaš integritet.

Broj 2 i 11 – Uriel

Donosi svetlo u najmračnijim trenucima, kada se sve čini izgubljenim. Daće vam mudrost i jasnoću pomoću koje ćete pronaći pravi put.

Broj 3 – Jophiel

Nosilac pozitivne energije uz koju ćete rešiti sve probleme i preskočiti sve prepreke. Donosi inspiraciju, nove ideje, kreativnost i radost. Podseća vas na to koliko vredite, podstiče da procvetate i iskoristite svoj puni potencijal. Prizivamo ga kada nam je potrebna podrška ili savet vezan za posao i ljubav.

Broj 4 ili 22: Haniel

Anđeo prihvaćanja koji je izuzetnom osetljivošću sposoban za sitne, čudesne pomoći. Ako je on vaš anđeo pomoćnik, video je u vama sposobnost da osetite promenu vibracija u svemiru. Bilo kakvo raspoloženje kao i svaki ritam života lako doživljavate i možete uz pomoć Haniela uticati na svoju okolinu. Ako je uspešna anđeoska komunikacija s Hanielom, to je isto kao da ste uzeli lek koji brzo deluje i duša kao da će vam poleteti.

Broj 5 – Jeremiel

Pokazaće vam dugu nakon oluje i usaditi u vas objektivnost koja vam je potrebna kako biste realno sagledali svoj život i krenuli dalje nakon teškoća.

Broj 6 i 33 – Mihael

Anđeo kojeg mogu prizivati ljudi svih ličnih brojeva. On je zaštitnik od svih negativnosti u vašem životu.

Broj 7 – Rafael

Pomoći će vam da vratite balans u život, a pogotovo u vaše zdravlje. Nosilac je istine.

Broj 8 i 44 – Raziel

Oslobodiće vašu urođenu intuiciju i pomoći vam da razjasnite sve životne probleme.

Broj 9 – Ariel

Posvećen je pomaganju onima koji pokušavaju da zaštite druge ljude. Pokazaće vam kako da budete pokretač pozitivnih promena u svom društvu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com