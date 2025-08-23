Deca rođena ovog datuma imaju najveće šanse za uspeh u životu, otvaraju im se svi putevi!

Simbolika brojeva nikada neće prestati da izaziva pažnju ljudi. A to se naročito odnosi na datum rođenja. Večno pitanje je da li je naša sudbina unapred određena trenutkom kada smo došli na svet.

Ukoliko pitate naučnike, zaista nije svejedno koji je datum vašeg rođenja.

Zanimljivo istraživanje, u kojem su stručnjaci proučavali 1.000 dobitnika najprestižnijih priznanja, od Oskara do Pulicera i Nobelove nagrade, pokazalo je da je najviše dobitnika, njih 11, bilo rođeno 30. aprila.

Drugi najuspešniji datum sa 8 dobitnika nagrada je 27. april.

Po 7 dobitnika imaju 20. januar, 23. i 26. mart, 29. april, 14. i 26. septembar, 12. novembar i 30. decembar.

Takođe, ispostavilo se da je april, ukupno gledano, najuspešniji mesec sa 99 dobitnika nagrada.

Drugi je novembar (94), dok je na trećem mestu mart sa 92 dobitnika.

Sa druge strane, ubedljivo poslednji je februar sa 58 dobitnika. Naravno, tu treba uzeti u obzir i da ovaj mesec ima najmanje dana.

Pretposlednji je decembar (71), a malo bolji je avgust sa 75 dobitnika.

Naravno, teško da je ovo istraživanje apsolutno precizno, jer mnogi parametri moraju da se uzmu u obzir, ali je u svakom slučaju zabavno pogledati da li se vaš datum rođenja uklapa u priču o poznatima i njihovim nagradama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com