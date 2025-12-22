Dramatična proročanstva mistika Raspućina: Šta je sve prorekao, a šta se ostvarilo?!

Ruski mistik Raspućin predvideo je pad Romanovih, opsadu Lenjingrada i nuklearne katastrofe. Njegova proročanstva i danas intrigiraju svet.

Grigorije Jefimovič Raspućin, mistik i kontroverzna figura ruske istorije, ostaje predmet fascinacije i rasprava više od jednog veka.

Dok ga jedni vide kao proroka, drugi ga smatraju manipulatorom koji je stekao moć blizinom carskoj porodici. Ipak, ono što se ne može osporiti jeste da su neka njegova predviđanja bila zapanjujuće tačna, prenosi stil.kurir.rs.

1. Pad dinastije Romanov i smrt carske porodice

Još 1912. Raspućin je u knjizi Pobožna razmišljanja upozorio na nemire koji će pogoditi Rusiju. Njegovo najpoznatije proročanstvo zapisano je u pismu caru Nikolaju II, decembra 1916. godine. Predvideo je da će, ukoliko ga ubiju plemići, carska porodica nestati u roku od dve godine.

Ostvarenje: Raspućin je ubijen u decembru 1916. od strane aristokrata, a već u julu 1918. cela porodica Romanov bila je pogubljena u Jekaterinburgu. Njegove reči o „braći protiv braće“ obistinile su se kroz krvavi građanski rat, dok je trajanje Sovjetskog Saveza gotovo precizno odgovaralo njegovom proročanstvu o „tri puta po 25 godina“.

2. Opsada Lenjingrada i Drugi svetski rat

Raspućin je navodno predvideo da će Nemci opkoliti Peterburg, da će narod gladovati, ali da grad neće pasti.

Ostvarenje: Tačno 25 godina nakon njegove smrti, 1941. počela je opsada Lenjingrada. Grad je bio pod blokadom 900 dana, a stradalo je između 600.000 i 1,5 miliona ljudi. Grad se, uprkos ogromnim žrtvama, nije predao.

3. Svemirski letovi i nuklearna apokalipsa

Raspućin je govorio da vidi „Amerikance na Mesecu“, ali i da će „naša Jurka osvojiti svemir“. Njegove reči su se poklopile sa istorijskim letom Jurija Gagarina 1961. godine, prvog čoveka u svemiru. Takođe je opisivao „vatrene lopte“ koje su uništile dva japanska grada – što se povezuje sa nuklearnim bombardovanjem Hirošime i Nagasakija 1945.

Pogled u budućnost

Raspućin je ostavio i vizije koje se tumače kao upozorenja na globalne sukobe i ekonomske krize:

Tri zmije i Treći svetski rat – sukobi velikih sila koji će sami sebe uništiti.

Moć kapitala i siromaštva – dominacija Zapada kroz novac i totalitarizam sa Istoka.

Svet nakon katastrofe – mir ispisan krvlju, sa malim brojem preživelih.

I danas izaziva pažnju

Bez obzira da li ga posmatramo kao proroka ili prevaranta, Raspućin je ostao jedna od najtajanstvenijih ličnosti istorije. Njegova proročanstva o padu Romanovih, opsadi Lenjingrada, svemirskim letovima i nuklearnoj katastrofi i danas izazivaju pažnju i rasprave.

