Energetski portal 9.9. menja sve – jeste li spremni da odbacite prošlost i zakoračite u novo?

Portal 9.9. otvara prozor mogućnosti za dublju transformaciju i poziva nas da istovremeno otpustimo sve što nas koči i usidrimo se u novu eru svog života. Ako se uskladimo s univerzalnom energijom, poverenjem i verom, moći ćemo da dovedemo u ravnotežu svoje prošle i buduće puteve.

Kraj prošlosti, novi početak

Na ovaj dan važno je počistiti karmički teret – sve veze, odnose ili navike koje nas ograničavaju. Jednom kada se mostovi spaljuju i stara energetska veza prekida, otvara se prostor za sveže prilike i rast. Imajte hrabrosti da se odvojite od svega što vam više ne služi.

Moć broja 9

Broj 9 simbolizuje božansko savršenstvo i isceljenje. Pomaže nam da se izlečimo od bolnih sećanja i oslobodimo se toksičnih obrazaca. Kada prihvatimo njegovu energiju, možemo konačno da odbacimo sve što nas sputava i osjetimo istinsko oslobađanje.

Kako kanalizovati energiju 9.9.

Da biste maksimalno iskoristili ovaj portal, posvetite trenutak introspekciji: napišite sve što želite da pustite i sve čemu težite. Meditacija ili tiha šetnja pomažu da uđete u rezonancu sa novim vibracijama. Birajte ljubav, saosećanje i dobrodušnost svaki put kada osetite stari obrazac kako se vraća.

Ovaj septembar biće najtransformativniji period pred ulazak u potpuno novo doba 2025. godine. Ako ste spremni da se probudite u skladu s univerzalnom svesti i zakoračite na put ponovnog rađanja, dan 9.9. vas čeka sa otvorenim vratima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com