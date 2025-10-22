Nauka otkriva: Evo kako godišnje doba u kojem ste rođeni formira vaš karakter

Iako zvuči poput horoskopa, novo istraživanje ukazuje da godišnje doba u kojem smo rođeni (proleće, leto, jesen ili zima) može imati stvaran uticaj na našu ličnost, raspoloženje i temperament. U nastavku donosimo nalaze najnovije studije i šta je ona otkrila o karakteristikama ljudi rođenih u različitim sezonama.

Četiri tipa ličnosti za četiri godišnja doba

Studija Univerziteta Semmelweis pratila je povezanost meseca rođenja i karaktera kod 366 studenata. Istraživači su ih svrstali u četiri tipa ličnosti: temperamentne, energične/srećne, smirene i sklonije depresiji.

Autorka Xenia Gonda objašnjava da godišnje doba može uticati na proizvodnju neurotransmitera poput dopamina i serotonina — što dugoročno oblikuje raspoloženje i ličnost.

Šta se otkriva po godišnjim dobima

Leto

Osobe rođene leti imaju sklonost ka promenama raspoloženja — nazivaju ih “ciklotimnim temperamentom”. Ipak, i pored fluktuacija, ispoljavaju optimizam i bolji učinak u pozitivnom raspoloženju.

Studija objavljena 2012. u PLOS ONE ukazala je da ljudi rođeni u avgustu imaju manji rizik od bipolarnih poremećaja, što potvrđuje ideju da „letnje bebe“ često imaju stabilniji unutrašnji balans.

Zima

Zimski rođeni često se opisuju kao smireniji i manje reaktivni. Takav “niski reaktivni temperament” omogućava im da sačuvaju energiju i reagovanje u stresnim situacijama.

Prednost je i bolji san — povezan sa višom proizvodnjom melatonina tokom kraćih dana. Takođe, provod u zatvorenom prostoru može doprineti razvoju mašte i kreativnosti.

Jesen

Rođeni u jesen često pokazuju visoku emocionalnu inteligenciju i uspeh u akademskim poljima. U istraživanju su prepoznati kao praktični, promišljeni i intelektualno nadareni.

Kod žena rođenih u jesen primećena je veća zaštita od određenih hormonskih poremećaja, što može uticati na kasniji početak menopauze.

Proleće

Prolećni rođeni smatraju se živahnim, entuzijastičnim i pozitivnim — često imaju hipertimni temperament. Sunčevo svetlo i duži dani u ranom životu mogu doprineti boljem raspoloženju.

Međutim, zimski period može biti izazovniji za njih zbog rizika od sezonskog pada raspoloženja.

Iako astrologija često pokušava da objasni ličnost putem zodijaka, ovo istraživanje nudi naučnu perspektivu da sezona rođenja može imati stvaran biološki uticaj. To ne znači da si „predodređen“ — ali epidemiološke i molekularne osnove daju okvir za razumevanje zašto se neki ljudi razlikuju.

Važno je sagledati da geni, okruženje, iskustva i izbori i dalje igraju ključnu ulogu — sezona rođenja može biti samo jedan od više faktora koji doprinose onome što postajemo.

