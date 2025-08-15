Izračunajte svoj sudbinski broj: Datum rođenja otkriva i koliko dece ćete imati

Numerologija veruje da se iz datuma rođenja neke osobe može pročitati sudbina, između ostalog i broj dece koje će ta osoba imati.

Pre svega, morate saznati svoj sudbinski broj. Da biste to učinili, saberite sve brojeve iz svog datuma rođenja. Ako dobijete zbir od dva broja, saberite i njih kako biste na kraju dobili jedan broj.

Na primer, ako ste rođeni 1. juna 1989., ovo bi bila vaša jednačina: 1 (prvi) + 6 (jun, šesti mesec) + 1 + 9 + 8 + 9 (1989) = 34, a zatim 3 + 4 = 7. Znači da je vaš sudbinski broj 7.

Ako ste u braku (ili imate partnera), saberite i njegove brojeve rođenja. Činjenica je da savezništvo sa drugom osobom može promeniti sudbinu.

Šta vam ovi brojevi zapravo govore?

1 – postoje dobre šanse za brojno potomstvo. Međutim, morate to zaista želeti. Deca će se pojaviti samo ako za to postoje uslovi.

2 – verovatno ćete imati jedno dete.

3 – zvezde predviđaju neke zdravstvene probleme i komplikacije. Potomstvo nije isključeno, ali mogu nastati poteškoće.

4 – očekujte veliku grupu. Vrlo je moguće da će u vašem životu biti troje ili čak četvoro dece.

5 – ovaj broj označava dvoje dece. Možda čak i blizanci.

6 – ovde će se verovatno roditi deca sa velikom razlikom u godinama. Moguće je da će doći iz drugih veza ili iz usvajanja.

7 – srećnih sedam znači da ćete se verovatno zaustaviti na jednom detetu.

8 – Mnogo je indikacija da usvojite dete ili ćete odgajati dete svog partnera iz druge veze.

9 – najverovatnije ćete imati dvoje, dečaka i devojčicu sa malom razlikom u godinama.

