Ljudi rođeni u ova 3 meseca na leđima nose nerešene stvari iz prošlog života

Svako donosi svoje jedinstvene snage i slabosti iz prošlih života, zajedno sa duhovnim darovima i karmičkim lekcijama koje treba istražiti.

Prema tumačenjima astrologa i mistika, osobe rođene u tri specifična meseca češće osećaju da su im iz ranijih inkarnacija ostali nerazrešeni zadaci i karmičke lekcije koje treba završiti u ovoj inkarnaciji.

Januar — graditelji koji treba da nauče da se opuste

Rođeni u januaru često dolaze iz prošlih života u kojima su držali položaje kontrole i odgovornosti; u sadašnjem životu to se manifestuje kao prekomerni osećaj obaveze i težnja da sve drže pod kontrolom, pa im je duhovni zadatak da nauče da dopušte drugima da pomognu i da pronađu unutrašnju stabilnost umesto oslanjanja isključivo na spoljne okolnosti.

April — ratnici koji moraju naučiti ranjivost

Aprilskim rođenjima, bilo da su Ovan ili Bik, pripisuje se energija borbe iz prošlih života; u sadašnjosti često su navikli da se brane i da kriju emocije, a njihov izazov je da prihvate ranjivost kao snagu i da sebi dopuste mir i emotivno isceljenje van stalne borbe.

Oktobar — karmički ljubavnik koji traži balans u odnosima

Osobe rođene u oktobru, posebno Vage i Škorpije, mogu nositi prošle veze koje su bile isprepletene ili ko‑zavisne; njihova lekcija u ovom životu je da pronađu ravnotežu u davanju i primanju, povrate svoj glas u odnosima i obnove poverenje na zdrav način.

Ova tumačenja ne predstavljaju sudbinu, već smernice za samospoznaju: prepoznavanjem potencijalnih karmičkih tema iz prošlih života moguće je svesnije raditi na isceljenju i dovršavanju onoga što je ostalo nedovršeno

