Menja se život iz korena: Izračunajte godinu koja će biti vaša životna prekretnica

Mnogi ljudi veruju u moć brojeva, pa tako ima onih koji se neretko okreću numerologiji tražeći savete za svoje dalje korake u životu.

Prema numerologiji, uz pomoć nekoliko cifara možete da izračunate najznačajniju godinu u svom životu.

Verovanja kažu da će se te godine desiti najveće promene, ali i ono što ste dugo potajno priželjkivali.

Evo kako da je izračunate i otkrijete koji deo života će vam biti najvažniji.

Kako biste saznali koje su to najbitnije i najvažnije godine vašeg života potrebno je da na osnovu rođenja izračunate sami, prenosi atma.hr.

Na primer, rođeni ste 09.11.1986. Potrebno je da uzmete poslednju cifru godine rođenja, numerički joj dodate mesec i dan. Sabirate 6+1+1+0+9=17. Godini rođenja 1986. dodajemo 17, dobijamo 2003. Ovo je prva važna godina u vašem životu. Zatim ponavljamo operaciju: 3+1+1+0+9=14. 14+2003=2017. I tako dalje računate sve dok ne dobijete niz važnih godina.

Ako sabiranje dana i meseca rezultira brojem manjim od 6, odnosno 1, 2, 3, 4 ili 5, onda ćete morati da dodate isti broj godini rođenja, jednak zbiru cifara meseca, dana i poslednje cifre godine. Grubo govoreći, brojite jednom i svaki put dodajete isti broj. Na primer, rođeni ste 01.12.1999. 1+2+0+1=4. To znači da je vaš lični broj sudbine 4 + poslednja cifra godine, odnosno 9. 4 + 9 = 13. Važne godine za vas će se ponavljati na svakih 13 godina. 1999+13+13+13 i tako dalje: 2012, 2025, 2038.

U tom periodu možete očekivati ogromne znakove sudbine i promene. Obratite pažnju na signale tokom života koji vam ukazuju na to!

