Mesečni tarot horoskop za april 2026. Karte nagoveštavaju snagu i moć za neke znake

Mesečni tarot horoskop za april 2026. za svaki znak nagoveštava energiju i borbu. Kolektivna tarot karta za april je Car, koja se odnosi na snagu i moć. Sunce se kreće kroz Ovna pre nego što uđe u Bika 20. Mesec počinje punim Mesecom u Vagi 2. aprila i završava se mladim Mesecom u Ovnu 17. aprila.

Sa Saturnom u Ovnu tokom celog meseca, svaka planetarna energija se izražava sa rezervom. To može značiti odložene ishode prilikom uklanjanja barijera nakon punog Meseca. Takođe može značiti spore početke kada vas mladi Mesec podstiče da brzo preduzmete akciju. Sa pozitivne strane, Car simbolizuje energiju sličnu ratniku, što znači da je najbolji način za svaki astrološki znak da se ovog meseca suoči sa bilo kakvim zastojima ili kašnjenjima sa čistom odlučnošću.

Ovan (21. mart – 19. april)

Mesečna tarot karta za april 2026. za Ovna: Kralj pehara, obrnut

Pun Mesec u Vagi 2. aprila otvara mesec spremnim da se oslobodite starih obrazaca i problema vezanih za vezu, verovatno romantičnu, ali bi mogla da uključuje i poslovno partnerstvo. Kralj pehara, obrnut, signalizira emocionalno preopterećenje, podstičući vas da stabilizujete svoj unutrašnji svet pre nego što preduzmete akciju ovog meseca. Stabilnost vam pomaže da izbegnete impulsivne odluke, posebno kada je u pitanju trošenje.

Sa ulaskom Marsa u Ovna 9. aprila, mogli biste se osećati emocionalno bučno, Ovnovi. Ovo nije samo vaš mesec rođenja, već je i početak proleća. Ako ste se previše dugo držali prošlosti, verovatno je da ćete se osloboditi prošlosti i početi ispočetka ovog meseca nakon što Merkur uđe u Ovna 15. aprila.

Dajte sebi prostora da razumete šta osećate ispod površine i pustite da to izađe na površinu radi isceljenja oko mladog Meseca u Ovnu 17. aprila. Emocionalna jasnoća dolazi nakon što Venera uđe u Blizance 24. aprila. Koristite emocionalnu iskrenost da procenite svoje motive i učite o sebi.

Bik (20. april – 20. maj)

Mesečna tarot karta za april 2026. za Bika: Dva štapa, obrnuta

Bikovi, vaša tarot karta za april je Dva štapa, obrnuta, što se odnosi na rasejanost i neorganizovanost. Možda je lakše izgubiti iz vida svoje ciljeve ovog meseca, ali pun Mesec u Vagi 2. aprila otkriva gde u vašem životu lako skrećete sa puta u ovom trenutku.

Do trenutka kada Mars uđe u Ovna 9. aprila, videćete šta treba da se promeni i kako da se ponovo izmislite. Sa Merkurom koji ulazi u Ovna u nedelji od 15. aprila, utvrdite šta vas čini lepim iznutra i spolja. Umesto da žurite sa onim što želite da uradite, budite namerni i razmislite pre nego što se obavežete da ćete se pridružiti grupi ili dugoročnom društvenom angažmanu.

Kada Sunce uđe u vaš znak 20., spremni ste da istražite dualnost prijateljstava (i ljubavi). Vaš cilj nije da steknete prijateljstva, već da pronađete ljude koji se organski povezuju sa vama zbog toga ko ste, a ne zbog onoga što ste u stanju da pružite.

Namerno življenje će vam mnogo olakšati rukovanje energetskim pomakom koji dolazi od Urana koji napušta vaš znak i ulazi u Blizance 26. Pronađite ono u čemu uživate i držite se toga bez osećaja frustracije ili zarobljenosti u nečemu zato što ste dali reč.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Mesečna tarot karta za april 2026. za Blizance: Trojka mačeva, obrnuta

Vaša tarot karta za april je Trojka mačeva, obrnuta, što je lep način da započnete proleće. Kako kaže mesečni tarot horoskop za april, kada je obrnuta, Trojka mačeva se odnosi na oproštaj i isceljenje nakon emocionalne izdaje.

Nakon punog Meseca u Vagi 2., možete shvatiti da prijatelj ili voljena osoba nisu bili sve što ste mislili da će biti. Možda će vam trebati neko vreme da obradite istinu. Međutim, kada vaša vladajuća planeta uđe u Ovna 15., odvajanje od onoga što vam emocionalno donosi bol omogućava vam da povratite osećaj moći i samokontrole.

Mudro birajte prijatelje, ali takođe shvatite da ne mogu svi biti kao vi. Vaša lojalnost i visoki standardi za odnose mogu vam otežati da oprostite ili se oslobodite zamerke. Međutim, Mlad Mesec 17. vam pomaže da se predate sudbini, ljudima i situacijama podjednako, tako da možete otkriti svoju sudbinu. Vaše isceljenje se ubrzava kada Venera uđe u vaš znak 24.

Rak (21. jun – 22. jul)

Mesečna tarot karta za april 2026. za Raka: Carica, obrnuta

Rakovi, mesec april je posvećen brizi o sebi i ljubavi prema sebi kroz svakodnevne rituale za vaše zdravlje, kako fizički tako i mentalno. Obrnuta Carica simbolizuje brigu o sebi i ovog meseca ste motivisani da uradite sve što je potrebno da biste poboljšali svoj život.

Ako imate negativne odnose ili situacije koje stvaraju stres, poradite na njihovom rešavanju oko punog Meseca u Vagi 2. aprila. Kada se te stvari reše, možete početi da preduzimate neophodne akcione korake kako biste stvorili život kakav želite. Obratite pažnju na svoj unutrašnji glas, posebno nakon što Merkur uđe u vaš društveni sektor 15.

Možda ćete uspostaviti neke kvalitetne veze u novim društvenim krugovima kroz upoznavanja od strane prijatelja, partnera ili nove osobe sa kojom se zabavljate oko 20. aprila, kada Sunce uđe u Bika. Ovo je odlično vreme da ostanete aktivni i bavite se aktivnostima na otvorenom, umesto da budete ograničeni na ekran kod kuće. Uradite ono što je najbolje za vas i bićete odlično započeti pre nego što leto krene u punom zamahu.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Mesečna tarot karta za april 2026. za Lava: Kralj pehara

Kralj pehara sugeriše da u aprilu, Lave, učite da ostanete mirni pod pritiskom. Stabilniji ste u načinu na koji se nosite sa ljudima i stresom, a Mars u Ovnu 9. vas podstiče da ostanete jaki uprkos nedaćama. Razgovore shvatate ozbiljno i ne dozvoljavate da vas napetost savlada. Umesto toga, pristupate razgovorima sa namerom da postignete ishod.

Negujući samosavladavanje i dopuštajući drugima da slede svoje puteve, ostajete prizemljeni i u miru. Kada Merkur, planeta komunikacije i razmišljanja, uđe u Ovna 17., samosvest vam pomaže da delujete sa saosećanjem i da postanete neko kome ljudi mogu verovati i poveriti se. Ne gubite iz vida vezu ili svrhu kada radite na rešenjima.

Na početku sezone Bika 20., vodite sa zrelošću. Iako doživljavate nekoliko testova usput, dokazujete da ste emocionalno inteligentni.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Mesečna tarot karta za april 2026. za Devicu: Petica štapova

April donosi malo trenja u vaš život, Device, ali nisu svi sukobi negativni. Rastete iz svojih iskustava. Petica štapova odražava suprotstavljene prioritete i pomešana mišljenja.

Verovatno ćete ovog meseca iskusiti trenutke kada će saradnja biti teža nego što bi trebalo. Ako se oko 9. nađete povučeni u nekoliko različitih pravaca, duboko udahnite i budite strpljivi. Umesto da pokušavate da ispunite svaki angažman, primetite gde gubite energiju i počnite da se povlačite.

Posle 15., Merkur u vašem sektoru karijere podseća vas da imate više kontrole nego što mislite. Izaberite šta ćete raditi sa svojim vremenom umesto da vreme diktira šta ćete raditi. Možete vratiti ravnotežu umesto da pokušavate sami da upravljate stvarima.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Mesečna tarot karta za april 2026. za Vagu: Pustinjak

Mesec počinje punim Mesecom u vašem znaku, pa je vreme da se oslobodite starih navika i rutina koje vam ne pomažu mnogo na duge staze. April je mesec za gledanje u sebe, Vaga. Tarot karta Pustinjak je za samorefleksiju, tako da je vreme da se povučete i procenite šta je zaista važno u vašem životu.

Zakažite svakodnevno vreme za mir i koristite ga za pisanje ili vođenje dnevnika, posebno kada Mars bude u vašem sektoru odnosa 9. Naučite da se osećate udobno u tišini i negujte unutrašnje vođstvo, stavljajući ga iznad spoljašnjeg potvrđivanja. Napravite spisak stvari i situacija o kojima biste želeli da razmišljate, kao što su vaši odnosi, životna svrha i prioriteti.

Kada Venera uđe u Blizance 24. aprila, samo nekoliko dana nakon početka sezone Bika, manje ste vezani za ishod, a više ste zaintrigirani samim procesom.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Mesečna tarot karta za april 2026. za Škorpiju: Mađioničar, obrnuto

Tarot karta Mađioničar obrnuto ukazuje na blokirani potencijal, Škorpije, i vreme je da uklonite prepreke svom uspehu. Obratite pažnju na to gde se vaša energija rasipa i gde radite više nego što je potrebno.

Iskoristite Merkurovu analitičku oštrinu oko 15. Razmotrite načine za razmenu usluga sa nekim koga poznajete u poslovne svrhe i delegirajte zadatke koje možete platiti nekome da uradi za vas.

Tokom početka ovogodišnje sezone Bika 20. aprila, uskladite svoje ciljeve i namere sa svojim snovima da biste se unapredili. Sa Plutonom direktno u Vodoliji, dugoročni fokus jača vaše odnose i pomaže vam da budete efikasni.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Mesečna tarot karta za april 2026. za Strelca: Vitez pehara

Strelac, romantika i emocionalna veza se poboljšavaju u aprilu. Vitez pehara predstavlja romantiku i šarm koji se razmenjuju u društvenim situacijama.

Kako nagoveštava mesečni tarot horoskop, ovog meseca dajete prioritet emocionalnoj iskrenosti. Razgovori vam omogućavaju da izrazite šta želite i zašto vam je to važno. Pokušajte da ne pravite kompromise ili opravdavate svoje misli, posebno tokom sezone Marsa u Ovnu posle 9. Ne želite da samocenzurišete svoje ideje. Mlad Mesec ovog meseca, 17., produbljuje emocionalnu inteligenciju i jača partnerstva izgrađena na međusobnom poštovanju i prihvatanju.

Krajem meseca, kada Venera uđe u Blizance, a zatim i Uran, stvari zaista počinju da se menjaju. Susretnete se sa potencijalnim partnerom ili vidite poboljšanja u postojećoj vezi. Mogu se voditi značajni razgovori i otvorene diskusije o budućnosti.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Mesečna tarot karta za april 2026. za Jarca: Sedam štapova

Ovog meseca, Sedam štapova ističe odlučnost i mentalnu hrabrost. Nakon punog Meseca u Vagi 2., granica se dovodi u pitanje. Sredinom aprila, nakon što Mars uđe u Ovna 9., vidite koliko ste emocionalno jaki, a izazovi pojačavaju vašu unutrašnju snagu i čvrstinu.

Oko 20. aprila, na početku sezone Bika, poštovanje prati vašu sposobnost da ostanete dosledni u pogledu svojih granica. Granica koju postavite kada Merkur napusti Ribe 15. dobija povratak, ali Uran u Blizancima sa Venerom na kraju meseca pokazuje kako napetost počinje da se rešava, ne nužno zato što se ljudi slažu, već zato što se prilagođavaju.

Upornost je ono u čemu se ističete, kaže mesečni tarot horoskop. Međutim, pošto je ova godina posvećena emocionalnoj inteligenciji i osetljivosti, pazite da ne postanete kruti ili neprijatni kada držite svoj stav ovog meseca. Vaš autoritet govori sam za sebe, a vi ga odražavate kroz tiho samopouzdanje koje je utemeljeno u samopouzdanju.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Mesečna tarot karta za april 2026. za Vodoliju: Kralj štapova, obrnut

April testira vaše samopouzdanje, Vodolije, posebno ako ste vi taj koji uvek ima plan igre. Obrnuti Kralj štapova je o odlukama i liderstvu vođenim egom.

Ako stvari deluju neizvesno tokom Marsa u Ovnu počev od 9., krećite se stabilno. Vaši postupci govore sami za sebe, a ovog meseca zadržavate svoje misli i mišljenja dok pažljivo ne razmislite o situaciji. Poštovanje sebe, posebno nakon sezone mladog Meseca i Bika, pomaže vam da vodite dosledno, a ljudi izgleda bolje reaguju na vašu unutrašnju snagu.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Mesečna tarot karta za april 2026. za Ribe: Točak sreće

Točak sreće se odnosi na određivanje vremena i učenje rada sa onim što se menja, umesto pokušaja kontrole ishoda. Mesečni tarot horoskop za april donosi nešto novo za vas. Stelijum planeta u Ovnu tokom aprila donosi nešto neočekivano na vaš put ili otkriva na čemu je potreban rad da bi se stabilizovalo.

Ovog meseca, Ribe, dobijate čvrstu proveru realnosti. Ako ostanete otvorenog uma i fleksibilni, videćete kako se život prirodno odvija na način koji vam koristi nakon što se Mlad Mesec dogodi krajem meseca. Tada finansije počinju da se poboljšavaju.

Brzo prilagođavanje promenama stavlja vas u bolji položaj nego što ste bili ranije tokom godine. Neka od ovih poboljšanja videćete u svom kućnom životu kada Venera i Uran uđu u Blizance od 24. do 26.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com