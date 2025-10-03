Najtačnija prognoza za jesen: Kraj karmičkog ciklusa donosi blagoslov i nove šanse!

 –  
numerolog zapisuje, numerologija
Foto: Krstarica/AI

Jesen 2025. donosi završetak jednog karmičkog ciklusa i otvara vrata novim mogućnostima.

Numerolog otkriva da svaki lični broj nosi posebnu vibraciju – od novih ljubavi i poslovnih prilika, do izazova koje treba prevazići. Saznajte šta vas očekuje i kako najbolje da iskoristite ovu jesen.

Kako izračunati svoj lični broj?

Saberite sve cifre iz datuma rođenja dok ne dobijete jednocifren broj. Primer: 2+2+1+0+1+9+8+1 = 24 → 2+4 = 6. Vaš lični broj je 6.

 
Numerološka prognoza za jesen 2025.

Broj 1

Novi projekti i poslovne prilike.
Ljubav donosi nova poznanstva ili produbljivanje veze.
Novembar povoljan za putovanja i društvene događaje.
Saveta: čuvajte imunitet i izbegavajte prehlade.

Broj 2

Burne promene i nova poznanstva.
Mogućnost zajedničkog života ili planiranja porodice.
Novac stiže krajem jeseni.
Zdravlje: obratite pažnju na pluća i kosti.

Broj 3

Završavanje starih obaveza i promena posla.
Oktobar donosi izazove u ljubavi.
Decembar povoljan za nove romanse.
Saveta: odmor i jačanje imuniteta.

Broj 4

Kraća putovanja i porodična okupljanja.
Finansije stabilnije od oktobra, ali decembar donosi troškove.
Ljubavne nesuglasice rešavajte iskreno.
Zdravlje: čuvajte nervni sistem i grlo.

Broj 5

Jesen donosi novac, ljubav i transformaciju.
Privlačnost i društveni život u porastu.
Oktobar može doneti zaljubljivanje.
Saveta: korigujte ishranu i negujte telo.

Broj 6

Promene u komunikaciji i stavovima.
Nove poslovne ponude, ali i emotivni izazovi.
Decembar otkriva ko vam je pravi oslonac.
Zdravlje: pazite nervni sistem i stomak.

Broj 7

Transformacija kroz završetke i nove početke.
Intuicija vodi ka napretku.
Decembar donosi nove veze slobodnima.
Zdravlje: čuvajte srce i pritisak.

Broj 8

Oktobar donosi mir, novembar nove izazove.
Decembar sudbinski mesec – ljubav i priznanja.
Parovi ulaze u ozbiljniju fazu.
Saveta: održavajte unutrašnji balans.

Broj 9

Oktobar otvara nove mogućnosti i životne promene.
Preseljenja, novi poslovi i ljubavi na pomolu.
Decembar donosi druženja i planove za zajednički život.
Zdravlje: obratite pažnju na mokraćne kanale i grlo.

Numerolog poručuje da je jesen 2025. vreme introspekcije, završetaka i novih početaka. Svaki broj nosi svoju lekciju, a ključ uspeha je u hrabrosti da se zatvore stara vrata i otvore nova.

