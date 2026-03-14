Najtačniji tarot horoskop za narednu nedelju, otkriva tačno šta vas čeka ove nedelje. Evo šta kažu karte!

Očekujte da ćete saopštiti svoj stav sredinom nedelje dok dočekujemo prolećnu ravnodnevicu. Najtačniji tarot horoskop je pun optimizma.

Najtačniji tarot horoskop za narednu nedelju, od 16. – 22. mart za vaš horoskopski znak vodi nas da ostvarimo svoje najdublje snove i napredujemo sa novim elanom.

Sa kartom Budala i Damom štapova koje iskaču iz špila unazad, to pokazuje da nećemo samo zahtevati poštovanje za sav trud koji smo uložili, već i da ćemo proglasiti svoje pravo da se zabavimo i uživamo u svom mladalačkom duhu.

Ove nedelje nećemo dozvoliti nikome da nam izvlači tepih ispod nogu. Još manje da nam govori kako da živimo svoje živote. Očekujte da ćete saopštiti svoj stav sredinom nedelje između 19. i 20. marta, kada se Mlad Mesec i Merkur igraju u Ribama dok dočekujemo prolećnu ravnodnevicu i sezonu Ovna.

Ovo je odlična nedelja da ostvarimo svoje najdublje fantazije u svakodnevnom životu dok napredujemo sa nezasitom strašću i živom svrhom. Nedeljni najtačniji tarot horoskop vašeg astrološkog znaka otkriva tačno šta nas čeka ove nedelje.

Najtačniji tarot horoskop od 16. do 22. marta

Ovan (21. mart – 19. april)

Tarot karta ove nedelje za Ovna: As pehara

As pehara dolazi sa upozorenjem da se pripremite ove nedelje.

Spremni ili ne, nešto (ili neko) je na putu do vas, posebna isporuka. Potpisano, zapečaćeno, isporučeno, vaše je! Nema politike vraćanja, tako da ne možete da ga vratite. To je zbog toga što nedelja počinje opadajućim polumesecom u Ribama između 16. i 17., podstičući vas da se prepustite onome što ste tražili od univerzuma.

Ako je Ovan vaš znak u podizanju, ovo se dešava u vašoj 12. kući, tako da se odnosi na tajni san ili želju koju je vaše srce stvorilo.

Bik (20. april – 20. maj)

Tarot karta ove nedelje za Bika: As štapova

Imate želju koju nameravate da ostvarite ove nedelje, prema ovoj karti As štapova.

Postoji nešto ili neko što ispunjava vaš um i srce takvom strašću ove nedelje da morate to ili njih imati. Imate plan da to (ili njih) učinite svojim, posebno tokom rastućeg polumeseca u Ovnu koji dočekuje i sezonu Ovna i prolećnu ravnodnevicu 20.

Ako ste Bik u ascendentu, ova energija aktivira vašu 12. kuću, tako da izvlači na videlo ljubav ili strast koju ste krili.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Tarot karte ove nedelje za Blizance: 6 mačeva i 2 pehara obrnute

Izjavljujete da je vreme za promenu ove nedelje, Blizanci, a sa 6 mačeva praćenim 2 pehara, to je rezultat toga što neko nije uradio svoj deo ili je promenio pravila bez blagovremenog obaveštenja.

Više nećete lagati sebe o tome šta znate. Ako ova osoba ili situacija više ne ispunjava ono za šta ste se prijavili, uklanjate svoje ime sa spiska za prijavu između 18. (kada mlad Mesec izlazi u Ovnu) i 20. (kada počinje prolećna i sezona Ovna).

Ako je Blizanci vaš znak u usponu, ovaj potres će se dogoditi u vašoj 11. kući, pa planirate da se udaljite od nekih toksičnih prijatelja ili organizacije koja se ne poklapa sa vizijom koju imate za sebe.

Rak (21. jun – 22. jul)

Tarot karte ove nedelje za Raka: Vitez štapova obrnut i 9 pentakla

Ive nedelje će biti vreme, prema Vitezu štapova obrnutom i 9 pentakla.

Spremni ste da raspustite kosu i proslavite činjenicu da živite život kako želite ove nedelje. Ovo je usklađeno sa vašim ulaskom u novu sezonu, i ne govorim samo o sezoni proleća i Ovna. Obećali ste da ćete početi da dajete prioritet sebi i svojim osećanjima, i 21., kada rastući polumesec pređe iz Ovna u Bika na 321. dan anđeoskog broja, osvrnućete se na tu odluku sa zadovoljstvom i ponosom.

Ova energija se odvija u vašoj 10. i 11. kući ako je vaš znak u usponu Rak, stavljajući u centar pažnje vašu reputaciju unutar zajednice ili društvene mreže do koje vam je stalo.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Tarot karte ove nedelje za Lava: As mačeva, obrnuta dvojka mačeva i obrnuti Paž mačeva

Lave, sa ovim kartama 3 mača koje iskaču iz špila, verovatno ste ove nedelje u glavi zbog nečega što vas je zaglavilo ili vas je navelo da se osećate zaglavljeno ili na kontroli brzine.

Kada se As mačeva pridruži obrnutim verzijama dvojke mačeva i Paža mačeva, to znači da morate nešto da izbacite iz sebe, ili još više, iz svog uma. Izrazite ono što ste skrivali u nadi da će stvari biti bolje tokom opadajućeg polumeseca u Vodoliji i Ribama 16. i 17. Do trenutka kada rastući polumesec zasija u Biku 22., želite da čujete realne namere i vidite opipljive rezultate.

Ako je Lav vaš znak u usponu, ova energija se javlja u vašoj 7., 8. i 10. kući. Očekujte da ćete objaviti preko potrebnu promenu u vašim odnosima koja direktno utiče na vaš društveni status.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Tarot karte ove nedelje za Devicu: Budala obrnuta i 7 pentakla

Devica, kada se karta Budala pojavi obrnuta sa 7 pentakla koja sledi. To može značiti samo jedno: nemate nameru da prestanete sa onim što radite, bez obzira ko to ne odobrava.

Zahvaljujući mladom Mesecu u Ovnu 19., udobno vam je da izrazite da ste ovo novi vi. Da je sve što radite usklađeno sa načinom na koji želite da živite svoj život od sada.

Ako ste Devica u ascendentu, ova energija pokreće stvari u vašoj 8. kući. Očekujte da ćete govoriti o tome šta želite od romantičnog partnera i šta on treba da donese ne samo da bi upotpunio ono što jeste, već i ono što postajete.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Tarot karta ove nedelje za Vagu: As pehara

Vago, ne iznenađuje me što vidim da ti i tvoj suprotni znak (Ovan) imate istu kartu kao tvoj tarot horoskop, Asa pehara. Sa mladim Mesecom u Ovnu 19. i sezonom Ovna koja počinje 20., to izvlači drugu tvoju stranu i želju ili potrebu da se stvari zaokruže tokom tog vremena.

Ako je Vaga vaš ascendent, ovo aktivira tvoju 7. kuću veza. Spremni ili ne, Vage, tražili ste ovo, i evo ga. Da li je sve što ste mislili da će biti?

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Tarot karte ove nedelje za Škorpiju: 7 štapova obrnuta i 7 mačeva

Pre svega, vredi napomenuti doslednost broja 7 u dve karte koje su izašle za vas, Škorpiju. Pošto 7 štapova obrnuta zahteva od nekoga da prestane da igra igre, a 7 mačeva ispituje gde je ljubav nestala, može se reći da nešto zbog čega ste nekada imali sreće sada deluje kao nesrećno lančano pismo.

Ova energija je u skladu sa početkom nedelje na vrhu Riba-Ovan na Dan Svetog Patrika. Tada se izražava želja da se nešto obnovi. Odabrali ste da nečemu date još jednu šansu, ali do 17. ste spremni da je vratite.

Ako je vaš znak u usponu Škorpija, ova energija Riba i Ovna nalazi se u vašoj 5. i 6. kući, pokazujući kako nešto što vas je nekada radovalo sada koči vaš lični rast.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Tarot karte za Strelca ove nedelje: 4 mača i sud

Strelče, sa ove dve karte koje se pojavljuju, ohrabreni ste da napravite pauzu ove nedelje i uvereni ste da nema osude zbog toga.

Vredno ste radili, a sada je vreme za opuštanje, što je dobro usklađeno sa opadajućim polumesecom u Ribama 17.

Ako je Strelac vaš znak u usponu, ova energija se odvija u vašoj 4. kući, utičući na vaš porodični ili kućni život.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Tarot karta ove nedelje za Jarca: Snaga obrnuta

Izdrži, Jarče. To je ono što karta Snaga obrnuta znači za tebe ove nedelje. Uzmi hrabrost i izdrži.

Postoji razlog za dodatni podsticaj ohrabrenja. Rastući polumesec u Biku 22. obećava da će nagraditi tvoje vredne namere i rad. Samo zato što dolazi sporije nego što si navikao ne znači da ne dolazi.

Ako je Jarac vaš znak u usponu, ova energija se dešava u tvojoj 5. kući, odakle dolazi obećanje zadovoljstva.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Tarot karte ove nedelje za Vodoliju: Budala obrnuta, Snaga i Mesec

Kada se ove 3 karte otkriju, to znači da su sve oči uprte u vas i vaše izbore ove nedelje otkriva najtačniji tarot horoskop.

Ljudi koji vas posmatraju nisu radoznali i ne žele da se mešaju u vaše poslove. Oni vas dobro prate jer se dive snazi i hrabrosti koju imate da idete svojim putem.

Ovo je dobro usklađeno sa rastućim polumesecom koji se kreće iz Ovna u Bika 21. To pokazuje vašu nameru da praktikujete ono što propovedate. Ako je Vodolija vaš znak u podizanju, aktiviraće vašu 3. i 4. kuću.

To znači da nećete biti škrti u deljenju širine znanja koje ste stekli živeći van okvira onoga što ste učili da biste otkrili šta želite da uradite za sebe.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Tarot karta ove nedelje za Ribe: Dvojka štapova

Imate velike planove, Ribe, i ova nedelja je vreme da ih ostvarite. Dvojka štapova koja se pojavljuje u vašem tarot horoskopu vas podstiče da napravite sledeći korak.

Ovu energiju možete pripisati i rastućem polumesecu u Ovnu 21., danu anđeoskog broja (21.3.). On vas ne samo podstiče da preduzmete akciju u vezi sa planovima koje ste napravili, već da to učinite uz pozitivan osvrt na to kako su vas prethodni koraci doveli do bolje brige o sebi i uravnoteženijih odnosa.

Ako je Riba vaš znak u usponu, ova energija, kako vidi najtačniji tarot horoskop, se odvija u vašoj drugoj kući. Ističe vaše vrednosti i samopoštovanje.

(Krstarica/YourTango)

