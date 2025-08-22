Najviše ljudi na svetu rođeno je baš na ovaj datum, da li i vi tada slavite rođenadan?

Organizacija World of statistics objavila je zanimljive podatke o najčešćim rođendanima na svetu. Evo kog datuma je rođeno najviše ljudi!

Prema njihovim podacima, najviše ljudi rođeno je 9. septembra, dok je drugi najčešći rođendan 19. septembra.

Prema statistici kojom raspolaže ova organizacija, najviše ljudi rođeno je u septembru pa su na trećem i četvrtom mestu datumi 12. septembar i 17. septembar.

Najređi rođendan pada 29. februara. Ljudi rođeni na ovaj dan rođendan mogu da slave na tačan datum svake četvrte godine, prenosi prva.rs.

U najređe rođendane tako spadaju 1. januar, 25. decembar, 23. novembar, kao i 4. jul. Uostalom, pogledajte rezultate istraživanja:

Most & least common day to be born: 1. Sept 9

2. Sept 19

3. Sept 12

4. Sept 17

5. Sept 10

6. July 7

7. Sept 20

8. Sept 15

9. Sept 16

10. Sept 18 357. Nov 25

358. Nov 23

359. Nov 27

360. Dec 26

361. Jan 2

362. July 4

363. Dec 24

364. Jan 1

365. Dec 25

366. Feb 29 — World of Statistics (@stats_feed) May 24, 2023

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com