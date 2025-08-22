Najviše ljudi na svetu rođeno je baš na ovaj datum, da li i vi tada slavite rođenadan?

 –  

Organizacija World of statistics objavila je zanimljive podatke o najčešćim rođendanima na svetu. Evo kog datuma je rođeno najviše ljudi!

Prema njihovim podacima, najviše ljudi rođeno je 9. septembra, dok je drugi najčešći rođendan 19. septembra.

Prema statistici kojom raspolaže ova organizacija, najviše ljudi rođeno je u septembru pa su na trećem i četvrtom mestu datumi 12. septembar i 17. septembar.

Najređi rođendan pada 29. februara. Ljudi rođeni na ovaj dan rođendan mogu da slave na tačan datum svake četvrte godine, prenosi prva.rs.

U najređe rođendane tako spadaju 1. januar, 25. decembar, 23. novembar, kao i 4. jul. Uostalom, pogledajte rezultate istraživanja:

