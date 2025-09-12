Nostradamus, Baba Vanga i 2 još savremena proroka saglasni o jezivoj prognozi za 2025. godinu

Četiri poznata proroka, uključujući čuvenu bugarsku vidovnjakinju Babu Vangu i francuskog astrologa Nostradamusa iz 16. veka, izneli su slična, zabrinjavajuća predviđanja za 2025. godinu. Zajednička im je prognoza o velikom svetskom sukobu, za koji veruju da bi mogao da preraste u Treći svetski rat.

U isto veruju i dva savremena mistika – hipnoterapeut iz Londona Nicolas Aujula i brazilski „živi Nostradamus“ Athos Salomé – koji su svoje zabrinjavajuće vizije izneli javnosti krajem prošle godine.

Baba Vanga: „Rat na Istoku koji će uništiti Zapad“

Baba Vanga, poznata bugarska proročica koja je već decenijama predmet fascinacije zbog niza tačnih predviđanja, još je pre mnogo godina navodno „videla“ nadolazeći svetski sukob koji će krenuti s istoka. Prema njenim rečima: „Počeće rat na Istoku, i doći će do Trećeg svetskog rata. Rat na Istoku uništiće Zapad.“

Ova predikcija dodatno je dobila na težini nakon snažnog zemljotresa u martu 2025., kada je 7.7-magnitudni potres pogodio Mjanmar i Tajland, usmrtivši više od 3.000 ljudi – što je mnoge navelo da to povežu s njenim proročanstvom o „razornom potresu“ za ovu godinu.

Baba Vanga već je stekla globalnu reputaciju zahvaljujući svojim tačnim predviđanjima – jedno od najpoznatijih odnosi se na teroristički napad 11. septembra 2001. godine. Još 1989. godine navodno je izjavila: „Užas, užas! Američka braća pašće nakon napada čeličnih ptica. Vukovi će zavijati u grmu, a nevina krv će se prolivati.“ Mnogi su to protumačili kao opis napada na kule Bliznakinje, uz referencu na avione („čelične ptice“) i tadašnjeg američkog predsednika Džordža W. Buša („grm“ = bush).

Nostradamus: „Nemilosrdni ratovi i povratak kuge“

Ništa manje uznemirujuća nisu ni proročanstva Nostradamusa, koji je u svojoj knjizi Les Prophéties, objavljenoj oko 1555. godine, zapisao: „Kada ljudi iz evropskih zemalja vide kako Engleska postavlja svoj presto u zaleđu… s njenih bokova vodiće se okrutni ratovi.“

U istoj knjizi navodi i: „Kraljevstvo će biti obeleženo tako okrutnim ratovima, neprijatelji će se pojaviti iznutra i spolja. Velika kuga iz prošlosti vratiće se, niti jedan neprijatelj neće biti smrtonosniji pod nebom.“

Mnogi vernici u Nostradamusove vizije tvrde kako je predvideo i bacanje atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki, opisujući uništenje dva grada: „U dva grada biće pošasti kakvih nikad pre nije bilo.“

Athos Salomé: „Rat ljudi i mašina“

Brazilac Athos Salomé, kojeg obožavaoci nazivaju „živim Nostradamusom“, takođe upozorava da će 2025. obeležiti razarajući sukobi, ali on u svojoj viziji ide i korak dalje – predviđa tehnološki aspekt rata.

„Ovo nije samo rat ljudi, već i mašina. A šta dolazi nakon toga?“, pita se Salomé, pozivajući se na trenutni rat u Istočnoj Evropi i rastuće napetosti u Aziji i SAD-u.

Saloméu se pripisuje i tačno predviđanje pandemije COVID-19.

Nicolas Aujula: „Godina bez saosećanja i strašnog nasilja“

Slično mišljenje dili i britanski hipnoterapeut Nicolas Aujula, koji je upozorio da će 2025. biti godina u kojoj će čovečanstvo pokazati „manjak saosećanja“.

„Videćemo strašna dela ljudske zlobe i nasilja jednih prema drugima – u ime religije i nacionalizma“, izjavio je za Daily Mail.

Aujula je ranije predvido i smrtonosne zemljotrese i društvene nemire, zbog čega se njegove reči sve češće uzimaju u obzir.

Jesu li ova proročanstva stvarna pretnja ili slučajnost?

Iako je prošlo već pet meseci 2025. godine bez svetskog sukoba apokaliptičnih razmera, ova podudarnost između četvoro vidovnjaka – dvoje iz istorije i dvoje savremenih – izaziva zabrinutost među onima koji prate proročanstva.

Nauka, naravno, ostaje skeptična prema ovakvim predikcijama, ali kroz istoriju su neka od njih doista izazvala šokantnu sličnost s kasnijim događajima.

Za sada, ostaje nam da se nadamo se da svi ovi mistici – barem kad je reč o ovoj godini – ipak nisu u pravu.

