“Nostradamusov naslednik” otkrio proročanstvo za 2025. godinu: Saznaće se mnoge svetske tajne!

Atos Salome, poznat kao „brazilski Nostradamus“, već godinama intrigira svet svojim proročanstvima. Od predviđanja pandemije kovida, smrti kraljice Elizabete II, pa sve do ruske invazije na Ukrajinu, njegova vizija budućnosti ostavlja mnoge bez daha.

Pred kraj prošle godine Atos je podelio svoja proročanstva za 2025. godinu – a jedno od njih uključuje otkriće koje bi moglo promeniti čovečanstvo zauvek: zvanično priznanje postojanja vanzemaljskog života.

Istina koja će nas uzdrmati

„Godina 2025. biće trenutak kada vlasti počnu da zvanično proglašavaju postojanje vanzemaljskog života, nudeći dokaze o mikrobnom životu na Marsu ili čak o postojanju komplikovanijih civilizacija,“ rekao je Atos u intervjuu za Daily Star, prenosi 24sedam.rs.

Iako ovo može zvučati kao zaplet iz naučnofantastičnog filma, Atos tvrdi da je svet već spreman za ovakve informacije. Samo u poslednjih nekoliko godina razgovori o neidentifikovanim letećim objektima (NLO) postali su ozbiljniji. Od izveštaja američkih vojnih pilota o misterioznim objektima na nebu, do interesovanja koje je Donald Tramp pokazao za ovu temu, čini se da nas nešto veliko čeka.

Ali, prema Atosu, postoji i „strategijsko ćutanje“ koje vlade poput SAD, Rusije i Kine koriste kako bi kontrolisale tok informacija. On objašnjava:

„Strateško ćutanje će biti u igri ne samo da bi se sprečilo globalno uznemirenje, već i zbog političkih i ekonomskih interesa.“

Ilon Mask i privatne inicijative

Dok se države povlače u tišinu, Atos veruje da će privatne kompanije kao što je „SpaceX“ Ilona Maska igrati ključnu ulogu u otkrivanju vanzemaljskog života.

Njegova vizija budućnosti uključuje hrabre korake privatnih inicijativa koje neće samo podići veo misterije, već će i postaviti nove temelje u razumevanju svemira.

Duhovna revolucija na pomolu

Atos ne vidi ovo samo kao naučno otkriće već kao događaj koji će promeniti temelje ljudske duhovnosti. On kaže:

„Sve religije, kao i filozofski sistemi, naći će se u situaciji bez presedana da moraju da se nose sa ovim novim stanjem“.

Ako se njegovo predviđanje ostvari, svet će se suočiti s velikim pitanjima o svojoj ulozi u univerzumu. Šta to znači za religije koje su vekovima oblikovale naše vrednosti i uverenja? Atos predviđa da će priznanje vanzemaljskog života doneti duhovnu revoluciju koja će promeniti način na koji doživljavamo sebe i svet oko nas.

O kritikama i potvrdi svojih vizija

Iako često ističe svoja proročanstva, Atos tvrdi da ne traži slavu: „Ne tražim pohvale ili nepotrebna lična priznanja. Samo želim javnu potvrdu svojih ostvarenih vizija.“

Međutim, ističe da se povremeno suočava s time da drugi prisvajaju njegova proročanstva i predstavljaju ih kao svoja. To ga ne obeshrabruje jer veruje da je njegovo delo namenjeno ljudima, a ne ličnoj glorifikaciji.

Šta nas čeka?

Proročanstva Atosa Salomea ne ostavljaju nikoga ravnodušnim. Bilo da ih doživljavate kao fascinantnu viziju ili skeptično odmahnite rukom, njegov rad otvara pitanja koja nas navode na razmišljanje o našem mestu u univerzumu. Ako njegove prognoze za 2025. budu tačne, svet će se suočiti s otkrićem koje će promeniti sve što znamo o životu, veri i budućnosti. Možda je vreme da počnemo da se pripremamo za nepoznato.

