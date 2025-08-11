Novi datum smaka sveta predvideo je čuveni Isak Njutn i jako je blizu

Čuveni naučnik Isak Njutn imao je zastrašujuće predviđanje o tome kada bi svet mogao da prestane da postoji, i njegov proračun govori da to nije tako daleko u budućnosti.

Ako ovo čitate, verovatno ćete još uvek biti živi u tom trenutku da biste mogli da obeležite tako važan događaj u svom kalendaru. Šalu na stranu, kada neko uticajan kao što je Njutn kaže nešto, svet sluša. Na kraju krajeva, ovaj naučnik iz 17. veka je zaslužan za formulisanje zakona kretanja i univerzalne gravitacije, što je prilično velika stvar, piše LADBible.

Temu Njutnovih jakih religioznih uverenja i njihovog uticaja na našu budućnost otvorio je Stiven Snobelen, direktor Newton Project Canada. „Njutn je verovao u Boga i da je Biblija Božje otkrivenje“, objasnio je Snobelen na svom blogu. „Takođe je verovao da Bog, za razliku od ljudi, nije vezan vremenom, što Mu omogućava da vidi „kraj od početka“. Po sopstvenim rečima, Njutn je bio uveren da „svete proročke reči” Svetog pisma nisu ništa drugo do „istorija stvari koje tek dolaze”.

Ipak, biblijsko proročanstvo napisano je veoma simboličnim jezikom koji zahteva veštinu tumačenja. Njutn je prihvatio ovaj izazov i pokušao da otkrije budućnost sveta rečima proroka, objašnjava Snobelen. Da bi došao do datuma, Njutn je izračunao nekoliko jednačina na papiru, a Snobelen navodi da su to bile jednostavne aritmetičke operacije koje je i dete moglo da izvrši, na osnovu različitih vremenskih perioda.

Datum u koji je stigao je 2060. Njutn je upozorio da će u godinama do 2060. biti „ratova i kataklizmi“, a čini se da njegovu viziju kraja sveta ne treba shvatiti bukvalno. To tvrdi i Snobelen: „Za Njutna 2060. godina predstavlja novi početak. Bio bi to kraj starosti i početak nove ere.’ Dalje je objasnio da je Njutn verovatno očekivao da će se „Hristos vratiti i uspostaviti Carstvo Božije na Zemlji koje će trajati 1.000 godina“.

Pozivajući se na proroka Miheja, Njutn je verovao da će ovo Kraljevstvo doneti vreme mira i blagostanja, vreme kada će ljudi „prekovati svoje mačeve u raonike i svoja koplja u srpove” i kada „narodi više neće podizati mač protiv nacije niti nauči da ratuje.“ „‘, objasnio je.

Da li će se njegova predviđanja pokazati tačnima, pokazaće vreme, i to za tačno 36 godina.

