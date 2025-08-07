„Novi Nostradamus“ predvideo burnu 2025. godinu: Umreće jedan od najomraženijih ljudi

Tramp će preživeti još jedan atentat, princ Hari će se vratiti u Britaniju, a Harvi Vajnstin će umreti – predviđa Kreg Hamilton-Parker, kojeg Britanci smatraju „novim Nostradamusom“.

Vidovnjaka Krega Hamiltona-Parkera mediji u Velikoj Britaniji nazivaju „novim Nostradamusom“, jer je navodno predvideo dolazak Donalda Trampa na vlast, izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije, pandemiju korone, smrt kraljice Elizabete II…

Ovaj 70-godišnjak praktikuje „psihičku umetnost“ od svojih ranih 20-ih nakon što su ga inspirisali Nadi astrolozi tokom posete Indiji, u međuvremenu je napisao nekoliko knjiga, čest je gost u medijima, a radi zajedno sa svojom suprugom Džejn, koja je takođe „medijum“. Sad je podelio svoje prognoze za 2025. godinu za Metro, prenosi nova.rs.

„Ovo će biti politički nezgodna godina u Velikoj Britaniji“, tvrdi Hamilton-Parker.

„Nedavno sam imao viziju da je Kir Starmer izbačen iz vlade. Mislim da će Ivet Kuper tada stupiti na mesto premijera na neko vreme.

„Hari i Megan će se razvesti“

I za kraljevsku porodicu biće turbulentna godina, posebno za slavni par koji se sad našao i na Trampovoj meti.

„Hari i Megan će se razvesti“, kaže Hamilton-Parker.

„Hari će napustiti SAD i vratiti se u Veliku Britaniju, ali će imati više uloge ispod radara. Čarls će ga dočekati raširenih ruku i oprostiti mu. Sa Vilijamom će za to biti potrebno više vremena. Čarlsu će izgleda biti dobro ove godine, ali Kamila će imati više zdravstvenih problema.“

Dodao je da bi princ Endrju mogao da bude još više otuđen od ostatka kraljevske porodice.

Atentat na Trampa

Prema Kregovim rečima, u SAD će takođe biti pune drame, dok se zemlja priprema za drugo Trampovo predsedništvo.

„Imam viziju Trampa kako izlazi iz auta i na njega pucaju, tako da je još jedan pokušaj ubistva u planu ove godine. Opet će preživeti atentat, pa će mnogi Amerikanci osetiti da imaju jakog predsednika. Problem koji vidim je da se odnos Trampa i Ilona Maska brzo pogoršava.“

„Vidim i mnogo protesta zbog kontroverznih politika koje su usvojene. Mislim da ćemo videti probuđena pravila i zakone, podizanje meksičkog zida i uklanjanje velikog broja ilegalnih imigranata“, navodi vidovnjak, a očekuje i smrt jednog od najomraženijih ljudi u šou biznisu.

„Harvi Vajnstin će umreti, a biće još skandala sa slavnim ličnostima povezanim sa Pi Didijem.“

Inače, Vajnstin je u decembru hitno hospitalizovan, a za Didija je stigla još jedna tužba.

Tenzije između Kine i Tajvana

Što se tiče svetske politike, Kreg predviđa da će se tenzije nastaviti između Kine i Tajvana.

On je dodao da veruje da će SAD takođe pokušati da posreduju u sporazumu između Ukrajine i Rusije, kao i Izraela i Palestine, koji bi mogao da dovede do mira u toj oblasti.

Ali napetost između Irana i Izraela će se pogoršati, kaže Kreg.

