Otkrijte da li ste miljenik sudbine: Ovo su datumi i godine rođenja koji donose sreću ljudima

Postoji nekoliko datuma koji se smatraju najređim rođendanima, a veruje se da su osobe rođene tih dana veoma posebne.

Kulturološki govoreći, mnogi narodi imaju različite percepcije znakova i simbola koji se pripisuju prosperitetu, sreći i dobroj karmi. Čak i astrološki pogledi izdvajaju određene datume kao različite. Veruje se da obeležavaju i daruju ljude koji imaju originalne ideje da ponude, harizmatični su ili izuzetno empatični i svojim postupcima obogaćuju živote drugih. Shodno tome, izdvajaju se nekoliko datuma i godina, prenosi Sensa.hr.

7. jul

U kineskoj kulturi datum 7.7. smatra se posebno povoljnim i srećnim jer je broj 7 simbol blagostanja, ali i harmonije i duhovnog ispunjenja, a kombinacija ovih brojeva dodatno pojačava efekat sreće tokom života. Ljudi rođeni na ovaj datum povezani su sa svojom intuicijom i često se oslanjaju na nju.

2. jun ili 6. februar

Numerologija Maja stavlja brojeve dva i šest na poseban položaj, pa se datumi rođenja u njihovoj kombinaciji mogu smatrati posebnim. Broj dva predstavlja dualnost i ravnotežu između njega. Ljudi ukrašeni ovim brojem umeju da sagledaju širinu i u harmoniji spoje dve krajnosti. Broj šest je, s druge strane, bio povezan sa kosmičkim ciklusima, ritmovima prirode i harmonijom. Smatralo se da je to odraz odnosa čoveka i prirode. Stoga se ljudi rođeni na ove datume mogu smatrati posebno blagoslovenim darovima prirode i mogu biti vešti u pomirenju i razvoju drugih oko sebe.

29. februara

Ovaj datum vas možda i nije iznenadio, jer je najređi u našem kalendaru i pojavljuje se samo jednom u četvorogodišnjem ciklusu. U numerologiji se svodi na broj dva, koji u zapadnim kulturama naglašava vrednost negovanja odnosa, postojanja sistema podrške i saosećanja. Ljudi rođeni na ovaj datum obično imaju sledeće karakteristike: ambiciozni su i lako se prilagođavaju svakom izazovu i situaciji, a zbog retkosti rođendanskih proslava svakako se osećaju posebno mladim u duši.

Ali nisu važni samo datumi. Među vama je nekoliko srećnih godišnjica.

Da li pripadate jednom od sledećih vremenskih perioda: 1959 – 1961, 1978 – 1980, 1997 / 1998, 2015 – 2017?

Smatrajte da ste srećni prema vedskoj astrologiji jer je reč o periodima južnog i severnog Mesečevog čvora, poznatijim kao Ketu i Rahu. U ovim periodima budi duhovnost, ambiciju i želju za dostignućima, pa se smatra da ljudi rođeni pod njihovim vođstvom imaju mnogo oruđa da postignu ono što je potrebno.

