Ovaj broj u datumu rođenja imaju ljudi koji su vredni, puni novca, ali ih mnogo plaši 1 stvar

Svaka cifra u datumu rođenja ima posebno značenje, i ona otkriva neke osnovne crte našeg karaktera.

Broj 8 je povezan sa planetom Saturn, što znači da se ljudi sa ovim brojem u datumu rođenja susreću sa uticajem ove planete. Moguće je da će se na putu do uspeha suočiti sa nekim izazovima i preprekama, ali uče iz iskustva i nikada ne odustaju.

Po numerologiji, ljudi sa brojem 8 imaju dobre logičke veštine i podjednako su vešti u razgovoru i raspravama. Previše su posvećeni svojim ciljevima i ambicijama u životu. Ovi ljudi predstavljaju odlične prijatelje i odgovorni su prema ljudima iz svog okruženja.

Ne moraju mnogo da brinu o finansijama jer uvek imaju tok prihoda i znaju kako da snalažljivo koriste svoj novac. Izbegavaju aroganciju, ali su veoma sentimentalni i ljubazni od srca. Oni vole da služe ljudima i nikada ne odustaju, uprkos teškoćama. Znaju sa drugima da pronađu kompromis i često su omiljeni prijatelji jer žele da pomognu.

Ljudi sa brojem 8 su veoma vredni i borbeni. Veoma graciozno prelaze sve životne prepreke i postižu uspeh. Veoma su ambiciozni u životu i spremni su da se trude kako bi postigli visoku poziciju u svom poslu. Svoje zadatke obavljaju sa punom strašću, posvećenošću i odgovornošću. Nikada ne odustaju od ispunjavanja svojih obaveza. Miroljubivi su i ne mogu tolerisati bilo kakvu nepravdu.

Ponekad mogu da žrtvuju svojuu sreću i potrebe zbog drugih, ali je važno da ovde pronađu meru.

Mane ovih ljudi jeste što mogu da budu skeptični, teško stiču poverenje u druge i potrebno je mnogo vremena da prođe kako bi vas pustili u svoj život.

Teško ih je razumeti, jer su veoma duboki i misteriozni za razumevanje i ponekad mogu da budu pogrešno shvaćeni. Takođe, ne podnose samoću i plaše se usamljenosti.

Za osobe koje u datumu rođenja imaju broj 8 glavna je preporuka da vole više sebe. Kada razviju ljubav prema sebi, tada će se lakše otvoriti i za nova poznanstva, a znaće da i kad su sami imaju svoje neverovatno srce i lepe misli. Ljubav je ono što ih hrani!

