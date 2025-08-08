Ovo će biti dani sreće u avgustu 2025. godine: Datumi koji donose radost, spokoj i blagostanje

Avgust je mesec sunca, uživanja, ali i velikih preokreta – i emotivnih i finansijskih. Prema astrološkim kretanjima za 2025. godinu, avgust donosi nekoliko posebno povoljnih dana, kada su šanse za uspeh, sreću i unutrašnji mir znatno povećane.
U nastavku vam donosimo datume kada je dobro rizikovati, započeti nešto novo ili jednostavno – prepustiti se životu.
Srećni dani u avgustu 2025. po astrologiji
8. avgust (četvrtak) – Najsrećniji dan u mesecu
Numerološki i astrološki specifičan dan (08.08), poznat kao „dan lavljeg portala“.
Idealno vreme za manifestaciju želja, afirmacije, početke i velike odluke.
Sunce u Lavu + Mesečev trigon sa Jupiterom donosi snažnu energiju uspeha.
Preporuka: zapišite ciljeve, razgovarajte o planovima, izgovorite ono što želite.
12. avgust (utorak) – Emotivna jasnoća
Mesec u Raku donosi osetljivost, ali i duboko razumevanje odnosa.
Dobar dan za rešavanje porodičnih problema, pomirenja i povezivanje s bližnjima.
Izbegavajte donošenje ishitrenih odluka – intuicija će biti snažnija od logike.
16. avgust (subota) – Podrška univerzuma
Merkur u Devici pravi sekstil sa Marsom – idealno za posao, zdravlje, organizaciju.
Odličan trenutak za završavanje nečega što dugo odlažete.
Povoljno za fizičku aktivnost, planiranje i konkretne poteze.
23. avgust (subota) – Početak perioda stabilnosti
Sunce prelazi u znak Device – energija se smiruje, postaje racionalnija.
Dan odličan za započinjanje režima, dijeta, učenja, poslovnih rutina.
Počinje period idealan za male, ali dugoročno korisne promene.
29. avgust (petak) – Finansijska i poslovna šansa
Jupiter u povoljnom aspektu sa Merkurom donosi povoljne informacije i šanse.
Obratite pažnju na ponude, razgovore ili pozive – mogu doneti napredak.
Dobar trenutak za potpisivanje ugovora, dogovore, kupovine.
Kako da iskoristite srećne dane?
Vodite dnevnik – zapisivanje misli i ciljeva pojačava efekat manifestacije.
Ne ignorišite znakove – slučajni susreti, snovi ili ideje mogu imati dublje značenje.
Budite aktivni – sreća dolazi lakše onima koji preduzmu akciju.
Srećni dani u avgustu 2025. nisu garancija uspeha, ali su prilike u kojima kosmička energija podržava vaš trud. Bilo da planirate poslovni korak, ljubavno priznanje ili lični razvoj – oslonite se na ove datume kao na vetar u leđa.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com