Ovo će biti dani sreće u avgustu 2025. godine: Datumi koji donose radost, spokoj i blagostanje

Avgust je mesec sunca, uživanja, ali i velikih preokreta – i emotivnih i finansijskih. Prema astrološkim kretanjima za 2025. godinu, avgust donosi nekoliko posebno povoljnih dana, kada su šanse za uspeh, sreću i unutrašnji mir znatno povećane.

U nastavku vam donosimo datume kada je dobro rizikovati, započeti nešto novo ili jednostavno – prepustiti se životu.

Srećni dani u avgustu 2025. po astrologiji

8. avgust (četvrtak) – Najsrećniji dan u mesecu

Numerološki i astrološki specifičan dan (08.08), poznat kao „dan lavljeg portala“.

Idealno vreme za manifestaciju želja, afirmacije, početke i velike odluke.

Sunce u Lavu + Mesečev trigon sa Jupiterom donosi snažnu energiju uspeha.

Preporuka: zapišite ciljeve, razgovarajte o planovima, izgovorite ono što želite.

12. avgust (utorak) – Emotivna jasnoća

Mesec u Raku donosi osetljivost, ali i duboko razumevanje odnosa.

Dobar dan za rešavanje porodičnih problema, pomirenja i povezivanje s bližnjima.

Izbegavajte donošenje ishitrenih odluka – intuicija će biti snažnija od logike.

16. avgust (subota) – Podrška univerzuma

Merkur u Devici pravi sekstil sa Marsom – idealno za posao, zdravlje, organizaciju.

Odličan trenutak za završavanje nečega što dugo odlažete.

Povoljno za fizičku aktivnost, planiranje i konkretne poteze.

23. avgust (subota) – Početak perioda stabilnosti

Sunce prelazi u znak Device – energija se smiruje, postaje racionalnija.

Dan odličan za započinjanje režima, dijeta, učenja, poslovnih rutina.

Počinje period idealan za male, ali dugoročno korisne promene.

29. avgust (petak) – Finansijska i poslovna šansa

Jupiter u povoljnom aspektu sa Merkurom donosi povoljne informacije i šanse.

Obratite pažnju na ponude, razgovore ili pozive – mogu doneti napredak.

Dobar trenutak za potpisivanje ugovora, dogovore, kupovine.

Kako da iskoristite srećne dane?

Vodite dnevnik – zapisivanje misli i ciljeva pojačava efekat manifestacije.

Ne ignorišite znakove – slučajni susreti, snovi ili ideje mogu imati dublje značenje.

Budite aktivni – sreća dolazi lakše onima koji preduzmu akciju.

Srećni dani u avgustu 2025. nisu garancija uspeha, ali su prilike u kojima kosmička energija podržava vaš trud. Bilo da planirate poslovni korak, ljubavno priznanje ili lični razvoj – oslonite se na ove datume kao na vetar u leđa.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com