Pronađite broj koji se skriva u vašem imenu i saznajte tajne koje nosi

Brojevi u našem životu, kao i astrološki znakovi, daju naznaku nečije osobnosti. Saznajte šta prema numerologiji skriva vaše ime

Prema numerologiji, naše ime ima puno veće značenje nego što mislimo, a roditelji već odabirom imena svoga deteta nesvesno utiču na kvalitet njegovog života.

Njegovo “zračenje” i te kako utiče i na vas, a kako i ne bi kad je to jedna od reči koju svako od nas najviše puta čuje i to tokom celog svog života, a zvučne vibracije oko nas imaju veliku moć iako možda to ne osećamo.

Originalna kaldejska tablica (numerološka tablica tzv. Kaldejske škole koju je popularizovao čuveni irski hiromant, numerolog i astrolog, grof Luis Hamon) izgleda ovako prilagođena našem jeziku:

1 – A, I, J,

2 – B, K, R, S, Š

3 – C, G, L, Đ, Ć

4 – D, Lj, M, T, Dž, Č

5 – E, H, N, Nj

6 – U, V,

7 – O, Z, Ž

8 – F, P

Uzmite papir i olovku i napišite svoje puno ime i prezime.

Zatim svakom slovu pridružite odgovarajući broj prema tabeli, a potom sve saberite. Ako ste dobili dvocifreni broj, opet ga saberite dok ne dobijete jednocifreni broj od 1 – 9.

Primer:

ANA PETROVIĆ

1+5+1+8+5+4+2+7+6+1+3=88

8+8=16

1+6=7

Broj 1

Broj jedan pripada idealistima. Ovaj broj osobama koje ga nose daje dobre liderske osobine, smelost, hrabrost i kreativnost. “Jedinice” su odlučne i ambiciozne, a s druge strane mogu biti egocentrične. Broj jedan je broj novih početaka, akcije i vođstva pa su jedinice ljudi koji vode u procesu promena. Oni su optimistični, živahni i inteligentni, uvek spremni da osvetle tamu. Meseci januar i oktobar su relativno povoljni za njih, a njihov srećan dan je nedelja.

Broj 2

Broj 2 pripada susretljivim, osetljivim i uravnoteženim ljudima. Oni su odgovorni, strpljivi, skromni i puni ljubavi i podrške. Takođe su dobri partneri. Ponekad imaju slabu volju, a neki su takođe sramežljivi i pomalo plašljivi. Dva je broj kompromisa, saradnje, diplomatije i meditacije pa “dvojke” dobro funkcionišu u timu i većim grupama. Februar i novembar su im povoljni meseci, a njihov srećan dan je ponedeljak.

Broj 3

Osobe koje nose broj 3 su optimisti, brbljavi i vrlo kreativni. To su društveni, veseli i zabavni ljudi, ali takođe mogu biti površni i nekomunikativni. Mnoge “trojke” znaju često od drugih da čuju da su dosadni ili vole da tračare, ali oni isto tako predstavljaju energiju, maštu i zabavu. Ovo je broj stvaranja i trojke su poznate po pronalaženju rešenja. Mart i decembar su dobri meseci za osobe s brojem 3, a njihov povoljan dan je sreda.

Broj 4

Osobe s brojem 4 su praktične, verne i disciplinirane. Oni su takođe dobro organizovani i oprezni. S druge strane mogu biti uštogljeni, sumnjičavi i pomalo nesposobni da ostvare velike ciljeve jer im fali samopouzdanja. Broj 4 je tradicionalan, praktičan, ugledan i trezven. Četvorke su izvrsni prijatelji i jednog dana roditelji. Njihov srećan mesec je april, a dan četvrtak, piše Atma.hr.

Broj 5

Sloboda i entuzijazam odlike su osoba s brojem 5. To su pametni, senzualni, avanturistički i zanimljivi ljudi. Nažalost ponekad mogu da budu nagli, impulsivni, svađalački raspoloženi. Broj 5 je broj promena, prilika, rizika i avanture, a ljude s brojem 5 uzbuđuje bilo kakva vrsta rizika. Oni protežu senzualnost do krajnjih granica i veruju u izražavanje slobodne volje i istraživanje sveta. Njihov srećan mesec i dan su maj i utorak.

Broj 6

Ove su osobe brižne, odgovorne i savesne. Oni su ljubazni i posvećeni svojim porodicama. Mogu biti netolerantni, nezadovoljni i pomalo diktatorski raspoloženi. Ipak, poznati su i po velikodušnosti svog duha, spremni su se žrtvovati za druge i puni su ljubavi. Broj 6 predstavlja sve oblike ljubavi – romantičnu, majčinsku i platonsku. Jun je njihov mesec, a petak sretan dan.

Broj 7

Osobe s brojem 7 su mudre, inventivne, analitičkog duha i pomalo nemirne. Sklone su i kritici, cinizmu i površnosti. Ovi ljudi su introspektivni, vole samoću pa ih interesiraju misticizam i umetnost. Definitivno se među njima kriju najveći umetnici. Pored smisla za lepo, ove osobe su često i fizički vrlo dobrog izgleda. Jul je za njih najbolji mesec, a najsrećniji dan subota.

Broj 8

Osobe pod brojem 8 su jake, oslanjaju se na sebe, pametne su i imaju puno ukusa. S druge strane, mogu biti materijalisti i letargični. S brojem 8 nema sredine. Ti ljudi mogu da se po najviše na lestvici uspeha, daleko iznad očekivanja ili mogu pasti na samo dno dna. Ovo je broj bogatstva, uspeha, vođstva i efikasne organizacije. Ti ljudi imaju veliku izdržljivost i sposobnost da ostanu fokusirani na posao. Njihov srećan mesec je avgust, a dan četvrtak.

Broj 9

Ljudi s brojem 9 završili su karmički krug i iz toga izvukli puno znanja i iskustva. Oni su saosećajni, tolerantni, dobronamerni, šarmantni i idealisti. S druge strane, oni znaju da budu impulsivni i netolerantni. Ipak, vole da se uključuju u humanitarne akcije i imaju visoko razvijenu intuiciju i duhovnost i privlači ih sve što je mistično. Broj 9 označava uspeh nad svim izazovima s kojima se suočavaju brojevi pre njega. Mesec septembar im donosi dobre stvari, a srećan dan im je ponedeljak.

