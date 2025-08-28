Proročanstvo staro 1000 godina šokiralo ljude: Smak sveta dolazi za dve godine?

Skoro hiljadu godina star vatikanski rukopis tvrdi da je svetu preostalo još samo dve godine da postoji – sa zagonetnom porukom koja ponovo podstiče radoznalost vernika i skeptika širom sveta.

Drevni dokument – poznat kao Proročanstvo papa – navodi da je nedavno izabrani papa ujedno i poslednji– jer smak sveta dolazi 2027. godine.

Tekst koji je navodno napisao sveti Malahije, irski nadbiskup koji je posetio Rim u 12. veku, predviđa tačan broj papa – ukupno 112 – počevši od Celestina II. 1143. pa do budućeg naslednika pape Franje.

Svaki papa je opisan kratkom, zagonetnom latinskom frazom. Poslednja rečenica glasi: „U konačnom progonu Svete rimske crkve vladaće Petar Rimljanin, koji će hraniti svoje stado usred mnogih nevolja, posle čega će grad sa sedam brda biti uništen i strašni Sudija sudiće ljudima. Kraj“.

Rim, poznat i kao „grad na sedam brežuljaka“, pominje se kao mesto konačnog uništenja, a poslednji papa – simbolično nazvan Petar Rimljanin – kao duhovni vođa uoči Sudnjeg dana.

Iako deluje uznemirujuće tačno, kredibilitet papinog proročanstva je dugo bio doveden u pitanje. Tekst je tek 1595. godine „otkrio” benediktinski monah Arnold Vion, zbog čega mnogi istoričari smatraju da ga je on sastavio, retroaktivno usaglašavajući opise papa do njegovog vremena.

Jedan primer često citiranog „proročanstva“ odnosi se na 111. papu, nazvanog „Gloria Olivae“ – Slava maslinovog drveta. Ovu titulu mnogi povezuju sa papom Benediktom XVI, pošto su Olivetanci jedan od ogranaka Reda Svetog Benedikta.

Za papu Jovana Pavla II govorilo se da će doći u vreme „pomračenja Sunca“, a zanimljivo je da je zapravo rođen tokom jedne takve pojave 1920-ih. Međutim, mnogi stručnjaci takve sličnosti smatraju slučajnošću.

Što se tiče pape Franje, još je nejasnije – njegovo pravo ime nije Petar, a papsko ime ne odgovara „Petar Rimljanin“. Džoš Kaning, direktor kapelanije u Torontu, izjavio je još 2013. da ne vidi jasnu vezu između titule i pape Franje.

Iako Proročanstvo Papa izaziva radoznalost, Crkva se zvanično ograđuje od ovakvih tumačenja. Štaviše, Biblija jasno kaže da niko ne može znati dan kraja: „A o tom danu i času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac. (Matej 24:36)

Dakle, iako tajanstveni tekst predviđa kraj 2027. godine, većina istoričara i teologa se slaže da je reč o apokrifnom dokumentu sumnjive autentičnosti. Ipak, njegova enigma i „proročanstva“ nastavljaju da izazivaju interesovanje tokom vekova – posebno u vremenima velikih promena, kao što je smrt pape i izbor njegovog naslednika.

(Večernji list)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com