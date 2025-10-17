Proročanstvo staro vekovima upozorava da će čovek s „crvenom kapom“ promeniti svet!

Prema proročanstvu drevnog plemena, približavamo se „kraju četvrtog sveta“, što bi, kako se veruje, moglo doneti nevolje čovečanstvu.

Navodno su se proročanstva plemena Hopi, starosedelaca koji uglavnom žive u rezervatu Hopi na severoistoku Arizone, počela objavljivati sredinom 20. veka. Duhovni starešina Tomas Banjacija 1992. godine je čak preneo jedno od proročanstava Ujedinjenim nacijama. Ono govori o tajanstvenoj figuri poznatoj kao „Pravi Beli Brat“ koja se prepoznaje po crvenoj kapi, prenosi nova.rs.

On je tada upozorio da će doći era u kojoj će čovečanstvo doživeti ogroman tehnološki napredak praćen nemirima. U tom periodu pojaviće se simbolična „crvena kapa“ koja će promeniti svet kakav poznajemo.

Banjacija je rekao: „Rečeno nam je da će se pojaviti tri pomoćnika koje je Veliki Duh poslao da pomognu Hopi narodu da donese mir na Zemlju. Zato smo sve ove godine čekali.“

Proročanstvo ponovo aktuelno?

Ovo proročanstvo ponovo je privuklo pažnju javnosti nakon što su ga nedavno komentarisali voditelji podkasta SundayCool. Jedan od voditelja, Džoš Huper, pročitao je deo proročanstva:

„Poznato je da će naš Pravi Beli Brat, kada dođe, biti svemoćan i nosiće crvenu kapu ili crveni ogrtač.“

Voditelji su prikazali njegovu fotografiju i nastavili: „On će biti velik po broju pristalica i neće pripadati nijednoj religiji osim svojoj sopstvenoj.“

Kada čujete „crvena kapa“, mnogima prvo na pamet padne, američki predsednik Donald Tramp. Dodali su i da se u proročanstvu pominju dva mudra čoveka i moćna pomoćnika, koje su povezali sa Džej Di Vensom i Elonom Maskom.

Šta još kažu ova proročanstva?

Prema hopijskim proročanstvima, svet prolazi kroz četiri ciklusa (sveta), a čovečanstvo se sada nalazi u četvrtom i poslednjem, koji donosi tzv. Veliko čišćenje, izazvano ljudskom pohlepom, korupcijom i nebrigom prema prirodi.

Ipak, govori se i o Petom svetu, svetu mira, koji će nastupiti ako čovečanstvo izabere pravi put. U četvrtoj fazi, međutim, trebalo bi da se pojavi figura s crvenom kapom, koja će imati ulogu da utiče na ljudske izbore i vodi ih ka Petom svetu, svetu ravnoteže i sklada.

Prema verovanju, ako se proročanstvo ispuni, Zemlja će se vratiti u svoje prirodno stanje, a trajni mir postaće stvarnost.

U proročanstvu piše: „Oni koji budu spaseni, sve će deliti ravnopravno, priznaće Velikog Duha i govoriće jednim jezikom.“

Međutim, Banjacija i drugi starešine plemena Hopi naglasili su da se ova proročanstva ne odnose na konkretne ljude današnjice, već da služe kao duhovno vođstvo i upozorenje čovečanstvu.

