Puni džepovi para, a život dug i srećan: Sve možete imati, samo pratite ove magične savete baba Vange

Foto: Youtube/TrendingNews (Printscreen)

Za dug i zdrav život baba Vanga je imala magičan recept

Baba Vanga, bugarska vidovnjakinja i isceliteljka postala je poznata po predviđanjima svetskih katastrofa koje su se ostvarila.

Postala je svetski poznata tek nakon smrti, zbog ispunjenog proročanstva o napadu na Svetski trgovinski centar 2001. godine.

Za dug i zdrav život Vanga je ponudila sledeći recept:

  • Leti što više treba da hodate i to bez obuće: dodir sa zemljom veoma je važan.
  • Deci dozvoljavajte da se u prašini igraju, kako bi imali što češće neposredan dodir sa prirodom.
  • Treba se često kupati u vodi u kojoj su kuvane lekovite livadske trave, čajevi. Tako se neposredno kroz kožu najbolje unose lekoviti sastojci.
  • Jednom nedeljno jedite kuvano žito i pijte njegovu vodu.
  • Tečna hrana, sa što više vode i prirodnih sastojaka (supe, čorbice sa povrćem), najbolja je. Mlečni proizvodi posebno su zdravi.
  • Ne treba unositi previše hrane: da je organizam stvoren za to, imali bismo dva stomaka, a ne jedan.
  • Raž je veoma značajan u zdravoj ishrani. Treba jesti raženi hleb.
  • Što manje mesa i masnoća!
  • Cigarete i duvanski dim morate izbegavati!
  • Može te popiti jednu do dve čašice rakije dnevno pre jela, radi dezinfekcije i bolje cirkulacije.
  • Smanjite konzumaciju šećera na minimum.
  • Čuvajte se stresova.
  • Ukoliko ste u mogućnosti, radite posao koji volite.

