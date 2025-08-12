Puni džepovi para, a život dug i srećan: Sve možete imati, samo primenite ove magične savete baba Vange

Za dug i zdrav život baba Vanga je imala magičan recept

Baba Vanga, bugarska vidovnjakinja i isceliteljka postala je poznata po predviđanjima svetskih katastrofa koje su se ostvarila.

Postala je svetski poznata tek nakon smrti, zbog ispunjenog proročanstva o napadu na Svetski trgovinski centar 2001. godine.

Za dug i zdrav život Vanga je ponudila sledeći recept:

Leti što više treba da hodate i to bez obuće: dodir sa zemljom veoma je važan.

Deci dozvoljavajte da se u prašini igraju, kako bi imali što češće neposredan dodir sa prirodom.

Treba se često kupati u vodi u kojoj su kuvane lekovite livadske trave, čajevi. Tako se neposredno kroz kožu najbolje unose lekoviti sastojci.

Jednom nedeljno jedite kuvano žito i pijte njegovu vodu.

Tečna hrana, sa što više vode i prirodnih sastojaka (supe, čorbice sa povrćem), najbolja je. Mlečni proizvodi posebno su zdravi.

Ne treba unositi previše hrane: da je organizam stvoren za to, imali bismo dva stomaka, a ne jedan.

Raž je veoma značajan u zdravoj ishrani. Treba jesti raženi hleb.

Što manje mesa i masnoća!

Cigarete i duvanski dim morate izbegavati!

Može te popiti jednu do dve čašice rakije dnevno pre jela, radi dezinfekcije i bolje cirkulacije.

Smanjite konzumaciju šećera na minimum.

Čuvajte se stresova.

Ukoliko ste u mogućnosti, radite posao koji volite.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com