Puni džepovi para, a život dug i srećan: Sve možete imati, samo primenite ove magične savete baba Vange

Za dug i zdrav život baba Vanga je imala magičan recept
Baba Vanga, bugarska vidovnjakinja i isceliteljka postala je poznata po predviđanjima svetskih katastrofa koje su se ostvarila.
Postala je svetski poznata tek nakon smrti, zbog ispunjenog proročanstva o napadu na Svetski trgovinski centar 2001. godine.
Za dug i zdrav život Vanga je ponudila sledeći recept:
- Leti što više treba da hodate i to bez obuće: dodir sa zemljom veoma je važan.
- Deci dozvoljavajte da se u prašini igraju, kako bi imali što češće neposredan dodir sa prirodom.
- Treba se često kupati u vodi u kojoj su kuvane lekovite livadske trave, čajevi. Tako se neposredno kroz kožu najbolje unose lekoviti sastojci.
- Jednom nedeljno jedite kuvano žito i pijte njegovu vodu.
- Tečna hrana, sa što više vode i prirodnih sastojaka (supe, čorbice sa povrćem), najbolja je. Mlečni proizvodi posebno su zdravi.
- Ne treba unositi previše hrane: da je organizam stvoren za to, imali bismo dva stomaka, a ne jedan.
- Raž je veoma značajan u zdravoj ishrani. Treba jesti raženi hleb.
- Što manje mesa i masnoća!
- Cigarete i duvanski dim morate izbegavati!
- Može te popiti jednu do dve čašice rakije dnevno pre jela, radi dezinfekcije i bolje cirkulacije.
- Smanjite konzumaciju šećera na minimum.
- Čuvajte se stresova.
- Ukoliko ste u mogućnosti, radite posao koji volite.
