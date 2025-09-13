Samo ljudi izuzetne snage imaju plavu auru, moćna je i posebna!

Aura je energija koja vas okružuje, a samo vrlo pronicljivi ljudi sa prekognitivnim sposobostima mogu je uočiti i znaju kako da je percipiraju.

Od ličnosti zavisi aura, kao i aura od ličnosti – to je uska veza koja utiče na naš karakter. Svaka aura ima posenu boju, a ta boja može puno reći o karakteru neke osobe.

Aura je poput otiska prsta – nijedna osoba na svetu nema istu auru, ona je samo njena, potpuno specifična, nešto što je definiše i prati kroz život.

U ovom tekstu pričamo o posebnim osobama koje odlikuje aura u plavoj boji:

Ljudi sa plavom aurom su empatični, osećajni, ljubazni. Smireni su i imaju umirujuću energiju, zato su često omiljeni u krugu prijatelja. Oni su potpuno suprotni od osoba sa crvenom aurom koja spada u potpuno drugi kraj spektra – to su ratoborni ljudi, strestvene energije, intezivni i opsesivni. Plava i crvena aura su kao Jin i Jang – Savršeno se uklapaju kada se spoje i stvore ljubičastu boju aure, jer osobe sa ovom nijansom su predodređene za uspeh. Horoskopski znaci koji imaju plavu auru najčešće su Rakovi i Vage, a čakra povezana sa ovom aurom je grlena, odnosno Vishuddha. Ovo je čakra čišćenja i samoizražavanja. Ljudi sa plavom aurom često imaju razvijenu intuciju, osećaj za estetiku lakše uočavaju spiritulne znakove. Oni simbolizuju imploziju, konačnu sudbinu duše. Kako bi se ova aura negovala i čistila, kao i kako bi se njeni potencijali najbolje iskoristili, neophodno je da redovno praktikujete meditaciju i vizualizaciju. Osobe sa plavom aurom svaki odgovor mogu pronađi kroz meditiranje, a njihova pobeda nad nesigurnosti krije se u pažljivom osluškivanju intuicije.

