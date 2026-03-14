Sanjali ste majku ili oca koji više nisu među živima: Evo koju važnu poruku to ima za vas

Sanjali ste pokojne roditelje? Majka i otac imaju važnu poruku za vas, a ono što su vam pokazali u snu menja život iz korena.

Mnogi se probude sa suzama ili teškim osećajem u grudima nakon što u snu vide roditelje koji su davno otišli. Narodno verovanje kaže da se oni nikada ne javljaju bez razloga, naročito kada ste na životnoj prekretnici. Takav san nosi važnu poruku koju ne smete da gurate pod tepih.

To je često poslednji znak upozorenja ili blagoslov koji vam je očajnički potreban da biste sačuvali mir u domu.

Majka u snu čuva kuću od zlih jezika

Kada sanjate pokojnu majku, to je znak da je vašoj porodici hitno potrebna zaštita. Majka je uvek bila stub i duša svake kuće, pa njen dolazak u san nosi važnu poruku o slozi među najbližima. Ako je majka u snu mirna i nudi vam hranu ili vas pokriva, to znači da su vaše muke pri kraju i da će se novčana situacija u domu popraviti.

Ipak, ako vas majka u snu opominje ili izgleda zabrinuto, njena poruka je surova i jasna: Sklanjaj se od onih koji ti unose nemir u dom i ne puštaj svakoga za svoj sto, jer ti se izdaja sprema pod sopstvenim krovom.

Majčinski instinkt ne prestaje ni nakon smrti – ona vas kroz san upozorava na spletke koje mogu da vam sruše porodicu.

Otac donosi snagu i rešenje za dugove

Sanjati pokojnog oca uvek je povezano sa poslom, ugledom i parama. Otac je simbol zakona i sigurnosti, pa njegov dolazak nosi važnu poruku o vašem životnom pravcu. Ako vas otac u snu tapše po ramenu ili nešto radi oko kuće, to je najava da ćete konačno rešiti dugove ili dobiti posao koji će vam osigurati stabilnost na duge staze.

S druge strane, ako otac u snu ćuti ili vas strogo posmatra, on vam šalje važnu poruku od koje zavisi vaša budućnost: Prekini da trošiš vreme na nebitne stvari i povuci taj ključni potez odmah, inače ćeš izgubiti i obraz i imovinu koju si godinama sticao.

On se javlja da bi vam „lupio šamar“ i podsetio vas da više nemaš vremena za čekanje i strah.

Šta treba da uradite odmah po buđenju

Nemojte samo obrisati suze i zaboraviti šta ste videli. Prva stvar koju treba da uradite jeste da posetite groblje, zapalite sveću ili date milostinju za njihovu dušu. Narod kaže da pokojnici dolaze u san kada su žedni molitve ili kada osećaju da ste zaboravili na njihove savete.

Dobro razmislite o svakom detalju – odeći koju su nosili ili reči koju su izgovorili. Ti snovi su most između dva sveta napravljen samo da bi vama bilo lakše.

Ko ume da čuje ovu važnu poruku, taj će uvek naći izlaz iz svake nevolje, jer roditeljska ruka vodi i čuva i onda kada više nije pored vas.

Čuvajte ono što su vam ostavili u amanet i ne ignorišite znakove koje vam šalju s neba.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com