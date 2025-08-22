Sat u kom ste rođeni otkriva sve o vama: Od 08-10 se rađaju šarmeri, od 22-00 filozofi

Sat kada ste rođeni nepogrešivo otkriva vaš karakter

Nije svejedno jeste li rođeni ujutro, popodne ili kasno uveče. Neke svoje postupke, stavove i raspoloženja bolje ćemo razumeti ako znamo numeričku vibraciju sata našeg rođenja. Svaki sat u danu ima određenu astrološku frekvenciju, koja utiče na oscilacije našeg bioenergetskog naboja.

Od 24:00 do 02:00 rađaju se najradoznaliji i najznatiželjniji ljudi.

Od 02:00 do 04:00 rađaju se vrlo vredni ljudi, čvrsto orijentisani ka materijalnom.

Od 04:00 do 06:00 rađaju se hrabre osobe, koje mogu proći kroz sve prepreke, poseduju sposobnost vođe.

Od 06:00 do 08:00 rađaju se mistici i ljudi s finom duhovnom organizacijom, poseduju posebnu sposobnost empatije.

Od 08:00 do 10:00 rađaju se humanisti i vrlo šarmantni ljudi.

Od 10:00 do 12:00 rađaju se aktivni ljudi, koje žele da promene svet, poboljšaju ga. Nije im strana ambicioznost.

Od 12:00 do 14:00 rađaju se neobični ljudi, vole rizik i avanturu, imaju bujnu maštu.

Od 14:00 do 16.00 rađaju se snažni ljudi, sposobni nadići bilo koje poteškoće, nezamenjivi u nestabilnim situacijama ili vremenima.

Od 16:00 do 18:00 rađaju se mirovnjaci koji poseduju sposobnost da sagledaju situaciju u celini, vrlo su dobre naravi.

Od 18:00 do 20:00 rađaju se ljudi jake volje, sposobni za podvig.

Od 20:00 do 22:00 rađaju se “zvezdane” osobe, za njih nije pogodna skromna uloga u životu.

Od 22:00 do 24:00 rađaju se filozofi s harmoničnim unutarnjim mirom, mada ih, ponekad, ljudi ne razumeju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com