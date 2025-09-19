Da li je smak sveta blizu: Precizna predviđanja Isaka Njutna nisu kraj, već početak nove ere

Kada se govori o smaku sveta, obično se pominju proroci i mistici.

Međutim, jedno od najpoznatijih predviđanja dolazi od samog Isaka Njutna, naučnika koji je zaslužan za zakone kretanja i univerzalne gravitacije. Njegovi zapisi otkrivaju da je upravo on izračunao datum kraja sveta – 2060. godina.

Njutnova proročanstva i religiozna uverenja

Iako je poznat kao racionalni naučnik, Njutn je bio duboko religiozan. Verovao je da su biblijska proročanstva zapravo istorija budućih događaja. Smatrao je da Bog vidi „kraj od početka“ i da se kroz Sveto pismo može otkriti sudbina čovečanstva.

Kako je Njutn došao do datuma 2060?

Njutn je koristio jednostavne aritmetičke proračune zasnovane na biblijskim tekstovima. Na osnovu različitih vremenskih perioda, došao je do zaključka da će smak sveta nastupiti 2060. godine. Ipak, njegovo viđenje kraja nije značilo uništenje, već početak nove ere.

Šta znači „kraj sveta“ po Njutnu?

Prema njegovom tumačenju, 2060. godina označava kraj starog doba i dolazak Hristovog carstva na Zemlji. To bi trebalo da bude vreme mira i blagostanja, kada će „narodi prestati da ratuju“ i kada će nastupiti hiljadugodišnje carstvo pravde.

Da li treba verovati ovom proročanstvu?

Iako zvuči zastrašujuće, mnogi istoričari i teolozi smatraju da Njutn nije predvideo bukvalni smak sveta, već transformaciju čovečanstva. Njegovo proročanstvo i dalje izaziva pažnju jer dolazi od jednog od najvećih umova u istoriji nauke.

Prema Njutnovim proračunima, 2060. godina mogla bi označiti kraj starog sveta i početak novog doba. Da li će se ovo proročanstvo ostvariti, ostaje da vidimo – ali jedno je sigurno: njegova vizija i dalje intrigira i podseća nas na neraskidivu vezu između nauke, religije i ljudske mašte.

