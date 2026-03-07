Soko, vuk, medved, detlić ili zmija: Datum rođenja otkriva koja je vaša spiritualna životinja

Vaš datum rođenja krije moćnog zaštitnika! Sudbina je odavno zapisana, a spiritualna životinja vlada vašim karakterom.

Verujete li da ste na ovaj svet došli sami, bez vodiča i zaštite? Indijanska mudrost stara vekovima tvrdi drugačije – svakome od nas je onog trenutka kada smo rođeni dodeljena spiritualna životinja.

Ona nije samo simbol, ona je ogledalo vaše najdublje prirode, izvor vaše intuicije i nemi svedok svake vaše odluke.

Spiritualna životinja prema datumu rođenja

U indijanskoj astrologiji spiritualna životinja se određuje na osnovu datuma rođenja.

Vidra: 20. januara – 18. februara

Vuk: 19. februara – 20. marta

Soko: 21. marta – 19. aprila

Dabar: 20. aprila – 20. maja

Jelen: 21. maja – 20. juna

Detlić: 21. juna – 21. jula

Losos: 22. jula – 22. avgusta

Medved: 23. avgusta – 22. septembra

Gavran: 23. septembra – 22. oktobra

Zmija: 23. oktobra – 21. novembra

Sova: 22. novembra – 21. decembra

Guska: 22. decembra – 19. januara

Šta spiritualna životinja otkriva o vašoj ličnosti, pročitajte u nastavku.

Guska: 22. decembra – 19. januara

Element: Zemlja i vazduh

Biljka: Kupinov grm

Boja: Bela

Ličnost: Vredni, pouzdani i ozbiljni

Pozitivne osobine: Odlučni, ambiciozni i istrajni

Negativne osobine: Pesimitični, egoistični i zahtevni

Ciljevi: Istrajnost u životu

Najbolje se slaže sa Dabrom, Medvedom i Gavranom

Vidra: 20. januara – 18. februara

Element: Vazduh

Biljka: Paprat

Boja: Srebrna

Ličnost: Nezavisni, dinamični, socijalni i nekonvencionalni

Pozitivne osobine: Izuzetno pronicljivi i izumitelji po prirodi

Negativne osobine: Ekscentrični, nepredvidljivi, netaktični i tvrdoglavi

Ciljevi: Prikupljanje znanja

Najbolje se slaže sa Gavranom, Sokolom i Jelenom

Vuk: 19. februara – 20. marta

Element: Voda-vazduh

Biljka: Bokvica

Boja: Plava i zelena

Ličnost: Umetnički nastrojeni, nežni, velikodušni i saosećajni

Pozitivne osobine: Prilagodljivi, osetljivi i puni razumevanja

Negativne osobine: Nepraktičan, izbegava obaveze, uznemiren

Ciljevi: Sloboda

Najbolje se slaže sa Detlićem, Medvedom i Zmijom

Soko: 21. marta – 19. aprila

Element: Vatra

Biljka: Maslačak

Boja: Žuta i zelena

Ličnost: Žestoki i snažni

Pozitivne osobine: Ljubazni, avanturistički nastrojeni, otvoreni za nova iskustva

Negativne osobine: Nestrpljivi, sebični i egocentrični

Ciljevi: Liderstvo

Najbolje se slaže sa Lososom i Sovom

Dabar: 20. aprila – 20. maja

Element: Zemlja i vatra

Biljka: Detelina

Boja: Žuta

Ličnost: Sistematski, uporni i inventivni

Pozitivne osobine: Objektivni i jaki

Negativne osobine: Posesivni, netolerantni i nefleksibilni

Ciljevi: Bezbednost

Najbolje se slaže sa Detlićem, Medvedom i Guskom

Jelen: 21. maja – 20. juna

Element: Vazduh i vatra

Biljka: Divlji duvan

Boja: Narandžasta

Ličnost: Iznenadne promene raspoloženja, komunikativni i pažljivi

Pozitivne osobine: Šaljivi, socijalni i intelektualni

Negativne osobine: Lenji, nestabilni, nemirni i depresivni

Ciljevi: Povezivanje

Najbolje se slaže sa Gavranom i Vidrom

Detlić: 21. juna – 21. jula

Element: Voda

Biljka: Divlja ruža

Boja: Ružičasta

Ličnost: Simpatični, osetljivi, emocionalni i zaštitnički nastrojeni

Pozitivne osobine: Empatični, maštoviti, nežni i štedljivi

Negativne osobine: Posesivni i ogorčeni

Ciljevi: Razvoj osećanja

Najbolje se slaže sa Zmijom, Vukom i Dabrom

Losos: 22. jula – 21. avgusta

Element: Vatra i voda

Biljka: Kupina

Boja: Crvena

Ličnost: Puni samopouzdanja, ponosni i energični

Pozitivne osobine: Darežljivi i kreativni

Negativne osobine: Arogantni, netolerantni i nestrpljivi

Ciljevi: Vladati

Najbolje se slaže sa Sovom i Sokolom

Medved: 22. avgusta – 21. septembra

Element: Zemlja i voda

Biljka: Bršljan

Boja: Smeđa i ljubičasta

Ličnost: Skromni, marljivi, praktični i nemirni

Pozitivne osobine: Tačni i pažljivi

Negativne osobine: Licemerni i vole da kukaju

Ciljevi: Položiti sve „životne ispite“

Najbolje se slaže sa Guskom i Dabrom

Gavran: 22. septembra – 22. oktobra

Element: Vazduh i zemlja

Biljka: Ljubičica

Boja: Plava

Ličnost: Tolerantna, dobrodušna, šarmantna i pristupačna

Pozitivne osobine: Diplomatski, romantični idealisti

Negativne osobine: Naivni, neodlučni i lako se ljute na druge

Ciljevi: Partnerstvo

Najbolje se slaže sa Vidrom i Jelenom

Zmija: 23. oktobra – 22. novembra

Element: Voda i zemlja

Biljka: Bršljan

Boja: Plava

Ličnost: Ambiciozni, misteriozni, odlučni, intenzivni i impulsivni

Pozitivne osobine: Maštoviti

Negativne osobine: Ogorčeni, nepoverljivi i tvrdoglavi

Ciljevi: Zadovoljstvo

Najbolje se slaže sa Detlićem i Vukom

Sova: 23. novembra – 21. decembra

Element: Vatra i zemlja

Biljka: Imela

Boja: Zlatna

Ličnost: Avanturistički, nezavisni, topli i veseli

Pozitivne osobine: Savesni, prilagodljivi i radoznali

Negativne osobine: Nemirni i netaktični

Ciljevi: Komunikacija i razumevanje

Najbolje se slaže sa Sokolom i Lososom.

Da li ste zadovoljni svojom spiritualnom životinjom? Podelite sa nama u komentarima.

