Soko, vuk, medved, detlić ili zmija: Datum rođenja otkriva koja je vaša spiritualna životinja

Vaš datum rođenja krije moćnog zaštitnika! Sudbina je odavno zapisana, a spiritualna životinja vlada vašim karakterom.
Verujete li da ste na ovaj svet došli sami, bez vodiča i zaštite? Indijanska mudrost stara vekovima tvrdi drugačije – svakome od nas je onog trenutka kada smo rođeni dodeljena spiritualna životinja.
Ona nije samo simbol, ona je ogledalo vaše najdublje prirode, izvor vaše intuicije i nemi svedok svake vaše odluke.
Spiritualna životinja prema datumu rođenja
U indijanskoj astrologiji spiritualna životinja se određuje na osnovu datuma rođenja.
Vidra: 20. januara – 18. februara
Vuk: 19. februara – 20. marta
Soko: 21. marta – 19. aprila
Dabar: 20. aprila – 20. maja
Jelen: 21. maja – 20. juna
Detlić: 21. juna – 21. jula
Losos: 22. jula – 22. avgusta
Medved: 23. avgusta – 22. septembra
Gavran: 23. septembra – 22. oktobra
Zmija: 23. oktobra – 21. novembra
Sova: 22. novembra – 21. decembra
Guska: 22. decembra – 19. januara
Šta spiritualna životinja otkriva o vašoj ličnosti, pročitajte u nastavku.
Guska: 22. decembra – 19. januara
Element: Zemlja i vazduh
Biljka: Kupinov grm
Boja: Bela
Ličnost: Vredni, pouzdani i ozbiljni
Pozitivne osobine: Odlučni, ambiciozni i istrajni
Negativne osobine: Pesimitični, egoistični i zahtevni
Ciljevi: Istrajnost u životu
Najbolje se slaže sa Dabrom, Medvedom i Gavranom
Vidra: 20. januara – 18. februara
Element: Vazduh
Biljka: Paprat
Boja: Srebrna
Ličnost: Nezavisni, dinamični, socijalni i nekonvencionalni
Pozitivne osobine: Izuzetno pronicljivi i izumitelji po prirodi
Negativne osobine: Ekscentrični, nepredvidljivi, netaktični i tvrdoglavi
Ciljevi: Prikupljanje znanja
Najbolje se slaže sa Gavranom, Sokolom i Jelenom
Vuk: 19. februara – 20. marta
Element: Voda-vazduh
Biljka: Bokvica
Boja: Plava i zelena
Ličnost: Umetnički nastrojeni, nežni, velikodušni i saosećajni
Pozitivne osobine: Prilagodljivi, osetljivi i puni razumevanja
Negativne osobine: Nepraktičan, izbegava obaveze, uznemiren
Ciljevi: Sloboda
Najbolje se slaže sa Detlićem, Medvedom i Zmijom
Soko: 21. marta – 19. aprila
Element: Vatra
Biljka: Maslačak
Boja: Žuta i zelena
Ličnost: Žestoki i snažni
Pozitivne osobine: Ljubazni, avanturistički nastrojeni, otvoreni za nova iskustva
Negativne osobine: Nestrpljivi, sebični i egocentrični
Ciljevi: Liderstvo
Najbolje se slaže sa Lososom i Sovom
Dabar: 20. aprila – 20. maja
Element: Zemlja i vatra
Biljka: Detelina
Boja: Žuta
Ličnost: Sistematski, uporni i inventivni
Pozitivne osobine: Objektivni i jaki
Negativne osobine: Posesivni, netolerantni i nefleksibilni
Ciljevi: Bezbednost
Najbolje se slaže sa Detlićem, Medvedom i Guskom
Jelen: 21. maja – 20. juna
Element: Vazduh i vatra
Biljka: Divlji duvan
Boja: Narandžasta
Ličnost: Iznenadne promene raspoloženja, komunikativni i pažljivi
Pozitivne osobine: Šaljivi, socijalni i intelektualni
Negativne osobine: Lenji, nestabilni, nemirni i depresivni
Ciljevi: Povezivanje
Najbolje se slaže sa Gavranom i Vidrom
Detlić: 21. juna – 21. jula
Element: Voda
Biljka: Divlja ruža
Boja: Ružičasta
Ličnost: Simpatični, osetljivi, emocionalni i zaštitnički nastrojeni
Pozitivne osobine: Empatični, maštoviti, nežni i štedljivi
Negativne osobine: Posesivni i ogorčeni
Ciljevi: Razvoj osećanja
Najbolje se slaže sa Zmijom, Vukom i Dabrom
Losos: 22. jula – 21. avgusta
Element: Vatra i voda
Biljka: Kupina
Boja: Crvena
Ličnost: Puni samopouzdanja, ponosni i energični
Pozitivne osobine: Darežljivi i kreativni
Negativne osobine: Arogantni, netolerantni i nestrpljivi
Ciljevi: Vladati
Najbolje se slaže sa Sovom i Sokolom
Medved: 22. avgusta – 21. septembra
Element: Zemlja i voda
Biljka: Bršljan
Boja: Smeđa i ljubičasta
Ličnost: Skromni, marljivi, praktični i nemirni
Pozitivne osobine: Tačni i pažljivi
Negativne osobine: Licemerni i vole da kukaju
Ciljevi: Položiti sve „životne ispite“
Najbolje se slaže sa Guskom i Dabrom
Gavran: 22. septembra – 22. oktobra
Element: Vazduh i zemlja
Biljka: Ljubičica
Boja: Plava
Ličnost: Tolerantna, dobrodušna, šarmantna i pristupačna
Pozitivne osobine: Diplomatski, romantični idealisti
Negativne osobine: Naivni, neodlučni i lako se ljute na druge
Ciljevi: Partnerstvo
Najbolje se slaže sa Vidrom i Jelenom
Zmija: 23. oktobra – 22. novembra
Element: Voda i zemlja
Biljka: Bršljan
Boja: Plava
Ličnost: Ambiciozni, misteriozni, odlučni, intenzivni i impulsivni
Pozitivne osobine: Maštoviti
Negativne osobine: Ogorčeni, nepoverljivi i tvrdoglavi
Ciljevi: Zadovoljstvo
Najbolje se slaže sa Detlićem i Vukom
Sova: 23. novembra – 21. decembra
Element: Vatra i zemlja
Biljka: Imela
Boja: Zlatna
Ličnost: Avanturistički, nezavisni, topli i veseli
Pozitivne osobine: Savesni, prilagodljivi i radoznali
Negativne osobine: Nemirni i netaktični
Ciljevi: Komunikacija i razumevanje
Najbolje se slaže sa Sokolom i Lososom.
Da li ste zadovoljni svojom spiritualnom životinjom? Podelite sa nama u komentarima.
